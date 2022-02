Eni S.p.A., multinazionale nel campo dell'energia elettrica e del gas, ha pubblicato una serie di annunci di lavoro per laureati e diplomati. L'azienda inoltre prevede la stipula di contratti di apprendistato e a tempo indeterminato.

La scadenza delle candidature è fissata fra il 28 febbraio e il 10 marzo.

Come inviare la candidatura

Se si visita il sito ufficiale Eni, nella sezione "carriere" è possibile visualizzare le offerte di proprio interesse, previa registrazione sul sito. Se si clicca sul tasto in basso a sinistra giallo ' candidati online' è possibile quindi inserire il proprio Cv e i dati personali.

L'iter della selezione prevede un primo esame dei curricula. Il candidato idonea sarà sottoposto a test psico-attitudinale, colloqui di gruppo e individuali e questionari. Infine ci sarà anche un'eventuale valutazione tecnico-professionale.

Offerte di lavoro per laureati: i dettagli

La prima offerta di lavoro riguarda International Legal Assistance Specialist che, all’interno dell’unità Legal avrà il compito di offrire assistenza legale a supporto della società in relazione all’attività estera nel settore delle energie rinnovabili e nel mercato retail. Viene richiesta Laurea in Giurisprudenza e un'esperienza di 3 - 5 anni in studi legali che si occupino di corporate ed energy. La sede di lavoro è Milano.

Viene stipulato contratto a tempo indeterminato e tale offerta scade il 10 marzo. Ancora Eni ricerca un Insurance and Finance Expert che, avrà il compito di supportare la società individuando le criticità assicurative e proponendo delle soluzioni. Dovrà inoltre supportare la società nella definizione delle clausole contrattuali relative alla ripartizione dei rischi e agli obblighi di copertura assicurativa e nella gestione dei sinistri.

Viene richiesta la Laurea magistrale in Economia. Saranno presi in considerazione titoli di studio differenti a fronte di una significativa esperienza nel ruolo e esperienza pregressa in questo campo. La sede di lavoro è Milano. Il tipo di contratto è a tempo Indeterminato e la scadenza è prevista il 10 marzo.

Ancora si ricerca un Junior contabilità patrimoniale che si occuperà di supportare il team nelle attività relative alla contabilità patrimoniale con i relativi adempimenti correlati.

Viene richiesta la Laurea magistrale in Economia. L'offerta scade il 10 marzo. La sede di Lavoro è San Donato Milanese. Il tipo di contratto è di apprendistato professionalizzante. Potrà essere preso in considerazione un contratto a Tempo Indeterminato per i candidati che hanno già maturato una significativa esperienza nell’ambito.

Ancora saranno assunti junior financial planning & intercompany lending (pianificazione finanziario junior) con il compito di contribuire alla definizione degli obiettivi di struttura finanziaria (definizione del livello di indebitamento) della società. L'offerta scade il 9 marzo. Il tipo di contratto è di apprendistato professionalizzante e la sede è Milano.

Si ricerca anche uno Specialista Marketing che, all’interno di AGI Agenzia Giornalistica Italia, si occupi di supportare il team nelle attività di gestione dei clienti e nelle attività digitali in ambito editoriale.

Dovrà monitorare tempi, costi e qualità definiti nell’ambito del progetto. Viene richiesta la Laurea magistrale ma potranno essere presi in considerazione titoli di studio differenti a fronte di una significativa esperienza nell’ambito. Prevista un'esperienza di almeno 3 anni in ruoli similari. La sede di Lavoro è Roma e i neoassunti firmeranno un contratto a tempo Indeterminato. C'è tempo fino al scade 3 marzo per inviare la candidatura.

Ancora si ricerca un Responsabile Servizi di Security che opererà all’interno del sito della Bioraffineria GTR&M di Gela. Avrà il compito di: promuovere l'adozione dei più opportuni strumenti di security, fornendo il necessario supporto operativo. Viene richiesta Laurea magistrale o altri titoli di studio e almeno 5 anni di esperienza in ruolo analogo.

La sede di lavoro è Gela. L'offerta di lavoro scade il 4 marzo. Il tipo di contratto è a tempo indeterminato. Infine è prevista anche di un Junior Bilancio Consolidato che, all’interno della funzione Chief Financial Officer, si occuperà di supportare il team nelle attività di bilancio consolidato. Lo stesso avrà il compito di: fornire supporto ai colleghi Eni per le attività di alimentazione dei flussi informativi. Richiesta la Laurea magistrale in Economia. La sede di Lavoro è Roma. Il tipo di contratto è un apprendistato professionalizzante. Potrà essere preso in considerazione un contratto a tempo indeterminato per i candidati che hanno già maturato una significativa esperienza nell’ambito.

L'offerta scade il 28 febbraio.

Posizioni per diplomati al Sud

Junior operatore di impianto in turno che all’interno dello stabilimento Versalis di Crescentino, si occuperà di condurre le sezioni di impianto assegnate, monitorando l’andamento della produzione e segnalando le esigenze di manutenzione nel rispetto delle procedure. Lo stesso riceverà e attua le disposizioni del responsabile circa l’assetto dell’impianto, la conduzione del processo e la produzione da ottenere. Si richiede il diploma e un'esperienza lavorativa inferiore ai 3 anni. La Sede di Lavoro Crescentino (VC). L'offerta scade il 7 marzo. Il tipo di contratto è di apprendistato professionalizzante. Eni è alla ricerca anche di un Marine Advisor che, all’interno dell’unità Servizi di Logistica dei Trasporti, si occuperà di supportare le società affiliate Eni nelle operazioni marine

avali, al fine di garantirne lo svolgimento nel rispetto degli standard interni.

Richiesto il Diploma conseguito presso un Istituto Tecnico Nautico. Potranno essere presi in considerazione titoli di studio differenti da quelli indicati a fronte di una significativa esperienza nel ruolo. La sede di lavoro è San Donato Milanese. Si offre contratto a tempo Indeterminato. L'offerta scade il 2 marzo.