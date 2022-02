Poste italiane continua ad aggiornare i suoi annunci di lavoro con nuove ricerche rivolte a diplomati e laureati. I primi vengono selezionati ad esempio per lavorare come portalettere mentre i secondi come consulenti finanziari. Le candidature possono effettuarsi online entro il 27 febbraio utilizzando il portale del lavoro dell'azienda. Da ricordare che oltre a queste figure sono ricercati consulenti senior, ingegneri logistici, sportellisti e tirocinanti forensi.

Alcune ricerche rivolte a diplomati e laureati

Come anticipato, i diplomati possono partecipare alla selezione del personale indetta per la ricerca di portalettere.

Una volta idonee, tale figure professionali svolgeranno il lavoro di smistamento e recapito della corrispondenza nelle zone d'Italia in cui Poste italiane ha esigenza. Per questo ruolo, il candidato dovrà avere almeno un diploma di scuola superiore, la patente B e non viene chiesta esperienza precedente in mansioni simili. L'inquadramento prevede l'impiego a tempo determinato con la possibilità di trasformarsi in indeterminato e ci sarà la possibilità di andare a lavorare nelle varie filiali sparse sul territorio nazionale. Ai partecipanti viene data la possibilità di inserire nella candidatura la zona in cui si preferisce lavorare e se contattati dall'azienda dovranno superare un test logico-attitudinale e la prova di guida del motomezzo aziendale per diventare ufficialmente postini.

I laureati invece potranno diventare consulenti finanziari e quindi dedicarsi all'attività di consulenza, promozione e vendita dei prodotti finanziari e assicurativi offerti da Poste Italiane. L'incarico potrà essere svolto in una delle sedi sparse in Italia e potranno candidarsi coloro che avranno una laurea e dimestichezza con l'uso del programma informatico Office.

L'azienda inviterà i candidati che ritiene più meritevoli a partecipare a una giornata di reclutamento virtuale dove verrà presentata la posizione di lavoro in questione e si potranno chiedere informazioni. In seguito, ci sarà la selezione effettiva e i prescelti verranno avviati a un percorso di formazione caratterizzato da un periodo di apprendistato.

Candidature online

Per effettuare le candidature online bisogna digitare 'poste italiane lavora con noi' così da avere il link al portale del lavoro. All'interno di quest'ultimo, un click su 'Carriere' e poi su 'Posizioni aperte' condurrà all'elenco delle Offerte di lavoro, comprese le due di cui si è parlato sopra. Non resta che cliccare la propria scelta, leggerne la descrizione e usare il pulsante 'Invia candidatura ora' per completare la procedura di inoltro del curriculum.