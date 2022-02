Attualmente nel portale del lavoro di Poste Italiane sono presenti annunci relativi alle posizioni di portalettere e sportellisti diplomati, consulenti ed esperti logistica laureati. Per candidarsi online a uno di questi ruoli sarà necessario accedere al portale succitato e inserire i propri dati entro determinate scadenze. Nel caso della posizione del portalettere, la candidatura in precedenza consentita fino al 13 febbraio è stata prorogata di una settimana, ovvero fino al giorno 20 febbraio.

Portalettere, sportellisti, consulenti ed esperti logistica

Come accennato una prima figura ricercata da considerare è quella del portalettere. Per svolgere l'attività di smistamento e recapito postale l'azienda ricerca diplomati in possesso della patente B entro il 20 febbraio e la selezione comincerà con la somministrazione di un test online logico-attitudinale e si concluderà con la prova di guida del motomezzo. La durata del contratto di lavoro sarà stabilità in base al bisogno della filiale in cui si lavorerà e nella candidatura ci sarà la possibilità di indicare la provincia in cui si preferisce andare a lavorare.

Gli sportellisti sono ricercati nella provincia di Bolzano per cui uno dei requisiti principali per essere idonei a questo lavoro sarà il possesso del certificato che attesta il bilinguismo.

In più sarà anche necessario avere un diploma di scuola superiore. Il neo assunto avrà il compito di promuovere i prodotti e i servizi dell'azienda, lavorerà a tempo determinato e sarà possibile partecipare alla campagna assunzioni fino a fine 2022.

Per quanto riguarda la ricerca di consulenti, Poste Italiane cerca persone laureate con un buon voto a cui far svolgere un apprendistato nel campo della consulenza finanziaria.

La selezione è rivolta ai laureati di tutta Italia i quali in seguito alla candidatura potranno essere invitati a un evento online di presentazione in cui potranno conoscere meglio questa offerta lavorativa. La scadenza per candidarsi è il 27 febbraio.

Oltre ai consulenti da formare, l'azienda cerca anche figure senior che avranno il compito di ampliare la clientela fedele all'azienda e contribuire a raggiungere gli obiettivi di fatturato.

In questo caso il lavoratore dovrà avere almeno 2 anni di esperienza in questo settore e dimestichezza nell'uso degli strumenti finanziari. Costituiranno un surplus il possesso di una laurea economica, giuridica o finanziaria, l'aver gestito fondi da almeno 3 milioni di euro e l'aver superato l'esame da promotore finanziario. L'inquadramento prevede un contratto full-time, indeterminato e le sedi di lavoro potranno essere le province di: Como, Lecco, Lodi, Bergamo, Pavia, Trento, Belluno, Modena, Vicenza, Forlì, Verona, Reggio Emilia. Si potrà partecipare al reclutamento entro il 13 marzo.

In merito ai flussi logistici, il futuro dipendente progetterà l'impianto in cui viene smistata la posta e analizzerà ogni operazione logistica in termini di costi e performance.

Inoltre, in un'ottica di miglioramento continuo egli dovrà risolvere le problematiche che possono verificarsi. Il candidato ideale avrà una laurea in ingegneria meccanica, gestionale, statistica o economia, breve esperienza in questo campo, conoscenza approfondita di Office e delle tecniche di analisi logistica. L'inquadramento non viene specificato ma si lavorerà nelle sedi di Bologna, Roma, Piacenza e Landriano. La candidatura per questa posizione sarà possibile entro il 28 febbraio.

Le candidature online

Le candidature online vanno effettuate digitando innanzitutto 'poste italiane lavora con noi' su un motore di ricerca per accedere alla sezione lavoro del sito aziendale. All'interno di questa bisognerà cliccare su 'Carriere' e poi su 'Posizioni aperte' per essere condotti alla lista delle Offerte di lavoro, incluse quelle descritte sopra. Cliccando infine la propria scelta si leggerà una descrizione e si potrà utilizzare il pulsante 'Invia candidatura ora' per completare la domanda di lavoro.