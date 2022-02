Poste Italiane continua a ricercare personale da impiegare in determinati lavori. Per esempio, nel suo portale del lavoro sono presenti attualmente annunci per portalettere, sportellisti e consulenti. Le selezioni indette per le prime due figure sono rivolte ai diplomati mentre per la terza figura si ricercano laureati. Da ricordare che per candidarsi bisogna inviare il cv online attraverso il portale indicato prima.

Poste italiane: la selezione dei portalettere

Quanto alla selezione di portalettere da parte di Poste Italiane, si cercano persone a cui affidare lo smistamento e il recapito della corrispondenza.

Come anticipato, il requisito principale per far parte della campagna assunzioni è il possesso di un diploma di scuola superiore e in più il candidato dovrà avere anche la patente B. Non viene richiesta esperienza pregressa e l'iter selettivo prevede che il personale idoneo verrà contattato per un test logico-attitudinale da eseguirsi online e superato questo ci sarà la prova del motomezzo carico di materiale postale. Soltanto dopo aver passato questo esame pratico allora si diventerà ufficialmente postini.

L'annuncio presente sul sito istituzionale dell'azienda precisa anche che in fase di candidatura è possibile inserire la zona di lavoro preferita nei riquadri da compilare. Una volta assunto, il portalettere lavorerà a tempo determinato con la possibilità di diventare indeterminato e la destinazione sarà una delle province lombarde.

Il 6 marzo è la data entro cui è possibile inviare il cv online per questa posizione.

Poste italiane: sportellisti e consulenti

Poste Italiane ha avviato anche la ricerca di sportellisti, ovvero di persone che dovranno promuovere e vendere i servizi offerti dall'azienda. Per svolgere questo tipo di lavoro viene richiesto il possesso di un diploma ma sarà importante possedere anche il certificato che attesti il bilinguismo del candidato, dato che si andrà a lavorare nella provincia di Bolzano.

L'annuncio ufficiale precisa che una copia del suddetto documento dovrà essere allegata durante la compilazione della domanda di lavoro. Come per la posizione precedente, il neo assunto verrà inquadrato a tempo determinato con la possibilità di passare a indeterminato. Candidature da completare entro il 31 dicembre.

Poste Italiane offre la possibilità a giovani laureati di diventare consulenti.

In particolare, i prescelti saranno avviati nel mondo della consulenza finanziaria attraverso un apprendistato ma prima saranno contattati per partecipare a un incontro virtuale. Quest'ultimo consiste nella presentazione della posizione lavorativa e in una sessione all'interno della quale sarà possibile porre domande ai selezionatori. Oltre al possesso della laurea, il candidato ideale deve saper usare il programma informatico Office e la ricerca è rivolta a tutta Italia. Si potrà inviare il cv online entro il 13 marzo.

L'azienda postale cerca anche consulenti senior, ovvero persone con molta esperienza nella vendita di prodotti finanziari e assicurativi che dovranno ampliare il portafoglio clienti aziendale.

In questo caso, sono richiesti professionisti con almeno 2 anni di esperienza nel settore in questione e che preferibilmente abbiano una laurea in materie economiche, finanziarie o giuridiche, esperienza precedente nella gestione di fondi di almeno 3 milioni di euro e abbiano superato l'esame da promotore finanziario. Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato e si potrà lavorare nelle province di Reggio Emilia, Modena, Forlì, Como, Lecco, Lodi, Pavia, Bergamo, Vicenza, Belluno, Trento e Verona. Domanda lavorativa da effettuarsi entro il 13 marzo.

Come inviare il cv online

L'invio del cv online sarà possibile digitando 'poste italiane lavora con noi' su un motore di ricerca così da avere il link al portale per le candidature.

Al suo interno un click su 'carriere' e poi su 'posizioni aperte' condurrà all'elenco delle Offerte di lavoro, comprese le quattro posizioni di cui si è parlato. Un click sulla propria scelta ne mostrerà la descrizione più il pulsante 'Invia candidatura ora' che permette di inserire i propri dati.