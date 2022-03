Italgas è un gruppo multibusiness presente in tutta Italia. Sul sito web della società, oltre agli annunci di lavoro relativi a posizioni vacanti, si può trovare l'invito ai potenziali candidati ad inviare la propria candidatura per la posizione più vicina alle proprie attitudini.

Ovviamente, si dovrà tener conto anche dei requisiti personali e professionali richiesti per ciascuna posizione, a cominciare dal titolo di studio: in questo momento, vi sono numerose posizioni aperte sia per personale in possesso del titolo di laurea, sia per personale in possesso del solo diploma di scuola superiore.

Selezioni per personale diplomato

Italgas sta selezionando candidati per ricoprire i ruoli di:

Intern building and metering platform a Torino e Milano ;

; Specialista telecontrollo a Torino ;

; Tecnico distribuzione unità tecnica a Roma e Venezia .

. Back office sales excellence a Casalecchio di Reno.

Controller Opex a Torino.

Oltre al diploma in materie tecniche, scientifiche e tecnologiche, per queste posizioni sono richiesti anche ulteriori caratteristiche, come la capacità di analisi e di problem solving e l'attitudine a lavorare in team.

I candidati interessati a partecipare al processo di selezione sono invitati a consultare gli annunci pubblicati on line sul sito web di Italgas, in modo tale da conoscere nel dettaglio i requisiti tecnici eventualmente richiesti per ciascuna figura.

Posizioni aperte per laureati in varie discipline

La società, inoltre, per ricoprire posizioni di natura tecnico manageriale, sta selezionando anche laureati in varie discipline, tra le quali: giurisprudenza, economia, scienze politiche o materie giuridico- economiche, materie umanistiche, ingegneria, finanza, materie scientifiche.

Attualmente vi sono delle posizioni vacanti in varie zone d'Italia, tra le quali si segnalano:

Managerial Training Senior Specialist, HR Business Partner Senior Specialist , Digital Specialist, Legal Expert Intern e Enterprise Risk Management a Milano ;

; Intern Operations a Cagliari ;

; Project Manager a Torino ;

; Energy Manager a Casalecchio di Reno.

Procedimento di selezione

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate sul sito web di Italgas attraverso lo specifico "portale carriere".

Dopo l'esame del curriculum, il candidato considerato in linea con le esigenze dell'azienda sarà invitato per effettuare una call con il Team Talent Acquisition; in caso di superamento di questa fase, il soggetto potrà essere ricontattato per un secondo colloquio di natura tecnica. In caso di esito positivo anche del secondo colloquio, il candidato verrà invitato per formalizzare l'assunzione.