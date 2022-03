Poste Italiane sta assumendo personale per diversi ruoli professionali. In particolare sta cercano postini, addetti allo sportello e specialisti consulenti mobili. Per tutte le suddette Offerte di lavoro di Poste Italiane è sufficiente aver conseguito il diploma nella scuola secondaria di secondo grado (superiore) mentre le candidature dovranno essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica.

Assunzioni per portalettere e addetti allo sportello: è richiesto il diploma

Nella provincia di Bolzano si cercano portalettere e addetti allo sportello.

I postini si occupano delle consegne: oltre ad aver conseguito il diploma superiore, devono essere in possesso della patente in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale e avere il patentino di bilinguismo. Non sono richieste conoscenze specialistiche. Per ottenere tale lavoro i candidati affronteranno una prova di logica e un esame per la guida del motomezzo. Le domande di candidatura devono essere inoltrate entro il 15 marzo.

Gli addetti allo sportello operano negli ufficiali postali a contatto con i clienti, inoltre gestiscono le operazioni di promozione e vendita dei servizi dell'azienda. I requisiti richiesti per candidarsi all'offerta di lavoro sono, anche in questo caso, diploma di scuola superiore e patentino di bilinguismo.

La scadenza per presentare domanda è fissata al 31 agosto. In entrambi i casi, Poste Italiane propone un contratto di lavoro a tempo determinato.

Offerte di lavoro per specialisti consulenti mobili: come candidarsi sulla piattaforma di Poste Italiane

Un'altra offerta di lavoro di Poste Italiane è indirizzata agli specialisti consulenti mobili che saranno impiegati nelle seguenti province: Vicenza, Verona, Belluno (Veneto); Pavia, Lodi, Lecco, Bergamo, Como (Lombardia); Trento (Trentino-Alto Adige/Sudtirol); Reggio Emilia, Modena, Forli-Cesena (Emilia-Romagna).

Le figure che saranno assunte per questo ruolo saranno inserite all’interno dei team commerciali delle direzioni provinciali e si occuperanno della gestione e della fidelizzazione della clientela retail degli uffici postali, al fine di sviluppare il portafoglio clienti assegnato e di raggiungere gli obiettivi di budget previsti.

Per candidarsi online alle offerte di lavoro di Poste Italiane è necessario recarsi sulla sua piattaforma ufficiale nella sezione "Carriere". In seguito basterà scegliere la posizione a cui si è interessati e cliccare su "Invia candidatura". Per ultimare la procedura sarà richiesta l'iscrizione oppure l'accesso al sito mediante le proprie credenziali.