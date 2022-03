L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha indetto un bando per far svolgere a vari laureati un periodo di praticantato di 12 mesi, non prorogabili, presso gli uffici dell'Autorità. I posti a bando sono 38. Si tratta di un'interessante opportunità aperta a tutti coloro che vogliono approfondire le competenze istituzionali e le altre discipline trattate dagli uffici dell’Antitrust.

Come partecipare entro il 28 marzo e le aree di competenza

Tutti gli interessati possono presentare domanda collegandosi al sito dell'Antitrust entro le ore 18 del 28 marzo, attraverso la piattaforma messa a disposizione dall'Autorità.

Occorrerà però allegare i seguenti documenti: l’abstract della tesi di laurea; la lettera di accompagnamento; la copia della carta d'identità.

Le aree disciplinari che si possono scegliere sono le seguenti:

concorrenza e tutela del consumatore - giuristi;

rating di legalità e altre competenze - giuristi;

economica e statistica;

ricerche e biblioteca.

Requisiti, durata e rimborso spese

Gli aspiranti al praticantato, per potersi candidare, devono avere tutti i seguenti requisiti: conseguimento di una laurea in materie giuridiche, statistiche, economiche, con votazione di 105/110, e non avere superato i 28 anni. La Commissione effettuerà la valutazione delle candidature e formulerà quattro graduatorie, per ciascuna area disciplinare.

Il periodo di praticantato non è finalizzato alla costituzione di un rapporto di lavoro. Previsto rimborso spese di 800 euro lordi per ciascun mese di frequenza. Il tirocinio durerà 12 mesi (non prorogabili). Sarà favorita la partecipazione dei praticanti alle attività formative e di aggiornamento svolte per il personale dell’Autorità.

A seguito della regolare conclusione del praticantato, sarà rilasciato - a cura dell’Unità organizzativa di assegnazione - un attestato riepilogativo delle principali attività svolte.

Tale praticantato non è utile ai fini dell’ammissione agli esami per l’abilitazione all’esercizio delle professioni (avvocato; commercialista; ecc.).

Ai praticanti è riconosciuto, per esigenze personali e di recupero psico-fisico, un mese di riposo nel corso dei dodici mesi. In caso di assenza per malattia protratta oltre la settimana, potrà essere richiesta una certificazione medica.

Affiancamento ad un tutor durante il praticantato

Durante il periodo di praticantato il laureato viene affiancato a un tutor, che vigilerà sul rispetto delle regole di comportamento, quali: continuità nella frequenza, adeguata diligenza e osservanza della riservatezza sui procedimenti dell’Autorità.