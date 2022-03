Sul sito dell’Asmel (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali) è stato pubblicato l'annuncio relativo a un nuovo maxi concorso pubblico rivolto a laureati e diplomati. Si tratterà di un unico bando, che verrà pubblicato al fine di formare un elenco di idonei dal quale gli Enti sottoscrittori potranno attingere per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato.

Tale concorso dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 aprile 2022. Gli enti che partecipano sono 65, ma il numero degli aderenti potrebbe

Alcuni degli enti sottoscrittori soci dell'Associazione Asmel

Fra i comuni che sono interessati alla selezione vi sono anche: Lagonegro (PZ), Arienzo (CE), Azienda Speciale Sarno Servizi Integrati (SA), Bacoli (NA), Castione Andevenno (SO), Mirabella Eclano (AV), Mileto (VB), Comunità Montana Terminio Cervialto (AV), Bova Marina (RC), Manziana (RM), Calabritto (AV), Campomorone (GE), Carignano (TO), Casagiove (CE), Irsina (MT), Forlì del Sannio (IS), Cigognola (PV), Oliveto Citra (SA), Colli a Volturno (IS), Comunità Montana Tanagro Alto E Medio Sele (SA),Castel San Vincenzo (IS), Curti (CE), Casoria (NA), Caggiano (SA), Ilbono (NU), Montecorice (SA), Morbegno (SO).

Come presentare la domanda e i requisiti previsti

Tutti gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al bando dal 12 al 27 aprile, accedendo alla piattaforma telematica di Asmelab. Occorre essere in possesso di Spid e anche di una Pec personale intestata al partecipante.

I profili ricercati sono Istruttore Amministrativo, di Vigilanza, Tecnico, Informatico, Educatore, Geometra inquadrati nella Categoria C e Istruttore Direttivo inquadrato nella Categoria D.

Per i profili in Categoria C occorre esser in possesso di diploma di maturità, per i profili in Categoria D, il titolo di studio richiesto è la laurea triennale, salvo variazioni. Oltre a tali requisiti specifici, sono poi previsti dei requisiti generali comuni ad ogni bando.

Non sono previsti limiti d'età.

L'iter di selezione: prova selettiva e dettagli sui punteggi

Per quanto riguarda l'iter della selezione viene prevista un'unica prova selettiva strutturata in 60 quiz a risposta multipla a cui si dovrà rispondere in un'ora. Tale prova selettiva si considera superata conseguendo un punteggio minimo di 7/10.

Non è prevista dunque la valutazione dei titoli di studio o professionali.