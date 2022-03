Ferrovie dello Stato continua la campagna di assunzioni e recentemente ha pubblicato vari annunci rivolti a laureati in giurisprudenza, economia e ingegneria civile ed elettronica.

La scadenza di tali diverse Offerte di lavoro è fissata a date fra loro diverse, tutte comprese fra il 31 marzo e il 13 aprile. Non sono previsti limiti d'età e sarà stipulato da parte di FS un contratto a tempo indeterminato.

Offerte di lavoro dedicate ai laureati in economia, ingegneria, legge

Nell'elenco delle posizioni aperte c'è il profilo di Specialista Sicurezza che dovrà procedere all'elaborazione, redazione e verifica del Piano di Sicurezza e Coordinamento/Fascicolo dell'Opera e del documento di valutazione del rischio da interferenze (DUVRI) per progetti in ambito ferroviario.

Per candidarsi è necessario aver conseguito Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, Ingegneria Elettrica o Ingegneria Meccanica e/o laurea in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura con esperienza minima di tre anni nel ruolo. Ci si può candidare fino al 3 aprile. La sede di lavoro è Napoli e Roma.

Un'altra posizione aperta è quella per Esperto amministrazione, budget e controllo che si occupa di predisporre e analizzare i risultati economici/finanziari, gestire le chiusure contabile mensili, curare la contabilizzazione di incassi e le riconciliazioni bancarie. Occorre aver conseguito la laurea magistrale in materie economico/finanziarie e avere un'esperienza di almeno 5 anni nel campo.

La sede di lavoro è Roma. L'offerta scade il 31 marzo.

Vengono anche assunti dei CoordinatorI di presidio territoriale nelle sedi di Firenze e Genova che si occupano di elaborare i piani operativi, per il territorio di competenza, per la tutela degli impianti e relative misure di protezione necessarie, da sottoporre al vaglio della Direzione.

Dovranno poi monitorare le criticità di security attraverso attività di rilevamento degli eventi anomali che interessano il patrimonio aziendale. Costituirà titolo preferenziale il possesso di laurea in giurisprudenza, relazioni internazionali, scienze politiche, scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione. Questa offerta scade il 31 marzo.

Un'altra posizione aperta è quella di Referente Fidi che si occuperà di rinnovo delle linee di credito in essere in stretto coordinamento con l'area commerciale; aspetti gestionali e operativi dei fidi concessi alle società clienti e degli eventuali garanti; predisposizione di report per l'Alta Direzione. Occorre aver conseguito laurea in materie economico/finanziarie o in legge e bisogna aver maturato un'esperienza di almeno 5 anni in area Fidi. La sede di lavoro è Roma e l'offerta scade il 5 aprile.

Ancora a Firenze saranno assunti Specialisti per la Gestione ed Organizzazione Risorse Umane, appartenente alle categorie protette ai sensi della Legge 68/99 che dovranno curare i processi di gestione delle risorse umane di competenza, alimentare i sistemi informativi del personale e predisporre gli atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Viene richiesta la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia e tre anni di esperienza in ambito della Gestione del personale e/o di Organizzazione. Tale offerta scade il 13 aprile.

Infine è aperta la ricerca anche per un Progettista integratore di sistema. Si richiede laurea magistrale in ingegneria elettrica o elettronica. La sede di lavoro è Roma e l'offerta scade il 3 aprile.

L'iter per inviare il proprio curriculum

Gli interessati a uno di questi annunci possono visitare il sito ufficiale di Ferrovie dello Stato e accedere alla sezione "campagne di ricerca" dove si apriranno una serie di offerte di lavoro dalla più recente alla più vecchia.

Cliccando sulla posizione d'interesse sarà possibile inoltrare anche il proprio cv cliccando sul tasto "candidati".