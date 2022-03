Intesa Sanpaolo ha aperto nuove posizioni di lavoro d'ufficio rivolte a diplomati e laureati. In particolare, quest'ultimi verranno selezionati per ricoprire i seguenti ruoli: functional analyst, junior software engineer e program manager a Padova e Torino. Gli annunci relativi a queste posizioni non riportano scadenze entro cui candidarsi e per poter inviare il curriculum bisogna accedere alla sezione del portale aziendale dedicata alle carriere.

Intesa Sanpaolo seleziona functional analyst

Diplomati e laureati sono ricercati da Intesa Sanpaolo per il ruolo di functional analyst.

Tale posizione prevede l'impiego di persone competenti nel settore dell'information tecnology, per cui tra i compiti loro assegnati figurano i seguenti: progettare sistemi tecnologici che garantiscano la corretta esecuzione dei processi aziendali, migliorare i sistemi esistenti e monitorare lo stato di un software nel corso degli anni. Il lavoratore ideale dovrà essere in possesso di una laurea o di un diploma in discipline scientifiche o informatiche, di almeno 3 anni di esperienza e dovrà conoscere Office e l'inglese. Facoltativamente sono valutati anche coloro che abbiano già avuto a che fare con il sistema IT di Intesa. Dell'inquadramento non vengono riportate informazioni nell'annuncio ufficiale ma si potrà lavorare presso le filiali di Padova e Torino.

Intesa Sanpaolo: la ricerca di junior software engineer e program manager

Nel caso del lavoro d'ufficio per il junior software engineer, Intesa Sanpaolo seleziona personale la cui mansione principale sarà di progettare e realizzare i programmi che avvieranno i processi contabili bancari. Inoltre, insieme al responsabile di area il collaboratore analizzerà i punti di forza, le debolezze e il rispetto delle norme di sicurezza dei progetti informatici messi in campo.

Anche in questo caso il requisito indispensabile per partecipare al reclutamento sarà il possesso di un diploma o di una laurea in ambito scientifico o informatico. A questo si aggiungono l'esperienza di almeno 1 anno, la conoscenza dei linguaggi di programmazione e di una serie di strumenti informatici dettagliatamente evidenziati dall'annuncio ufficiale, dell'inglese e di Office.

Il contratto di lavoro non viene menzionato e si verrà assegnati alle sedi di Torino e Padova.

Quanto alla ricerca della figura del program manager, l'impiegato scelto definirà le caratteristiche di un progetto IT e ne analizzerà ogni fase di realizzazione insieme ai suoi collaboratori. Egli dovrà inoltre relazionarsi con le altre aree aziendali coinvolte nei progetti. Per svolgere l'incarico la banca richiede una laurea o un diploma a carattere scientifico o informatico, esperienza di almeno 3 anni in contesti del genere, conoscenza dell'inglese e di Office. Sull'inquadramento e le sedi di lavoro valgono le stesse condizioni della posizione precedente.

La domanda di lavoro

Per inviare online la domanda di lavoro bisogna digitare 'intesa sanpaolo lavora con noi' su un motore di ricerca.

Così facendo si otterrà il link al portale delle carriere e al suo interno basterà cliccare sul pulsante 'Vai a tutte le posizioni' per essere condotti alla lista delle Offerte di lavoro, incluse le posizioni analizzate sopra. Cliccando infine la propria scelta comparirà una descrizione più il pulsante 'Candidati ora' tramite il quale completare la candidatura.