Intesa Sanpaolo aggiorna quotidianamente la sua pagina web delle carriere con nuove posizioni di lavoro d'ufficio rivolte a diplomati e laureati. Ad esempio, attualmente sono ricercati i seguenti ruoli: consulente finanziario neo, abilitato e data technology owner. Per partecipare alle selezioni degli esempi appena citati bisogna accedere al portale del lavoro indicato prima ed è possibile effettuare le candidature online senza dover rispettare scadenze.

Intesa Sanpaolo: diplomati e laureati per la posizione di consulente finanziario neo e abilitato

In Intesa Sanpaolo il lavoro d'ufficio per diplomati e laureati può essere svolto anche come consulente finanziario neo o abilitato. Nel primo caso, il candidato scelto avrà il compito di proporre i prodotti finanziari della banca e fornire le informazioni richieste dalla clientela. Il ruolo richiede la selezione di persone tra i 19 e i 32 anni, in possesso di un diploma tecnico, del liceo o di una laurea in ambito economico o giuridico. L'inquadramento prevede un iniziale periodo formativo di 6 mesi dopo del quale il candidato dovrà sostenere l'esame abilitativo. Una volta superato quest'ultimo, avverrà l'assunzione e la settimana lavorativa sarà formata da due giorni come dipendente a tempo parziale e indeterminato e tre giorni come lavoratore autonomo remunerato in base al volume di clienti gestito.

La ricerca di tale figura è estesa alle filiali di tutta Italia.

Il consulente finanziario abilitato svolge una consulenza tecnica più approfondita nei confronti della clientela gestita. Per tale mansione si selezionano persone dai 21 ai 32 anni, in possesso dei titoli specificati per la posizione precedente ma con l'abilitazione all'esercizio della professione più almeno 9 mesi di esperienza.

Il contratto prevede una settimana di lavoro mista come per la posizione neo e si lavorerà in una delle sedi italiane.

Intesa Sanpaolo: lavoro d'ufficio come data technology owner

Intesa Sanpaolo sta selezionando anche la figura del data technology owner e il futuro lavoratore dovrà analizzare il tipo di sistema informatico utilizzato dalle filiali presenti all'Estero.

Oltre a tale mansione principale, egli dovrà realizzare il software che tali sedi utilizzeranno, verificando la conformità con le specifiche aziendali in materia di gestione dati. Il candidato idoneo avrà un diploma o una laurea in materie scientifiche o informatiche, almeno 1 anno di esperienza nel campo, conoscenza di Office 365, Erwin e dei linguaggi di programmazione DB SQL e NOSQL. Il contratto di lavoro non viene puntualizzato ma si andrà a lavorare presso la filiale di Milano.

Come si fanno le candidature online

Le candidature online si fanno digitando per prima cosa 'intesa sanpaolo lavora con noi' su un motore di ricerca. Tale azione consentirà di avere a disposizione il link al portale del lavoro della banca.

Una volta all'interno di quest'ultimo, bisognerà scorrere la pagina fino in fondo e cliccare sulle due posizioni da consulente finanziario descritte sopra per ottenere il pulsante 'Candidati ora' necessario a inviare il curriculum. Per candidarsi al terzo ruolo di cui si è parlato sopra, nel portale del lavoro sarà necessario cliccare su 'Vai a tutte le posizioni' per essere condotti all'elenco delle offerte di lavoro, tra cui quella di nostro interesse.