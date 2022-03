Poste Italiane sta proseguendo con la selezione di nuovo personale da impiegare come portalettere: tuttavia, a differenza degli annunci pubblicati nei mesi precedenti, ma sempre inerenti al profilo di postini, le assunzioni non riguarderanno tutte le regioni Italiane, ma soltanto alcune di esse.

Nello specifico, le selezioni attualmente in corso riguardano gli uffici postali siti nelle seguenti regioni: Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio. Per quanto riguarda i requisiti e le modalità di candidatura, invece, la questione resta analoga a quanto indicato negli annunci scorsi: possono partecipare alla selezione i candidati diplomati e le domande dovranno pervenire telematicamente nei modi e nei tempi prestabiliti dall'annuncio.

Requisiti per partecipare

Come già accennato nel paragrafo precedente, per partecipare alla procedura di selezione indetta da Poste Italiane non sono richiesti particolari requisiti tecnici o professionali, ma è essenziale il possesso del diploma superiore, il cui possesso dovrà essere supportato da adeguata documentazione, che sarà esplicitamente richiesta ai candidati che verranno invitati in sede.

Un altro requisito richiesto dall'annuncio di selezione è rappresentato dal possesso della patente di guida, che sarà oggetto anche d'esame in quanto la capacità di guida del mezzo aziendale rappresenta un elemento essenziale per poter essere assunti per questo ruolo.

Modalità di selezione e assunzione

Una volta chiusi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione, le candidature non saranno esaminate dall'ufficio dalle risorse umane di Poste Italiane, bensì dalla società Giunti OS, che contatterà i candidati idonei per invitarli a sottoporsi a un test di ragionamento logico.

Soltanto coloro che supereranno questo test, accederanno alla seconda fase, consistente nel colloquio in azienda e nella prova di guida.

Coloro che supereranno tutte le prove verranno inseriti con contratto di lavoro a tempo determinato.

Presentazione delle domande entro il 27 marzo

Coloro che sono interessati a partecipare alle selezioni relative al profilo di portalettere avranno tempo per candidarsi fino al prossimo 27 marzo.

Le candidature dovranno pervenire online, attraverso il form predisposto sul sito web di Poste Italiane, previa registrazione al sistema. I form in questione sono raggiungibili attraverso i singoli annunci, che i soggetti interessati possono consultare direttamente nella sezione web inerente alle posizioni aperte in quel preciso momento.