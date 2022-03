Nella sezione carriere del sito istituzionale di Poste Italiane risultano selezioni in corso di portalettere, sportellisti, specialisti del digitale e stagisti. Il requisito minimo richiesto per candidarsi alle prime due Offerte di lavoro è il possesso di un diploma mentre le altre due posizioni richiedono la laurea. In ogni caso, l'invio del curriculum è possibile accedendo alla pagina web menzionata all'inizio.

Poste Italiane: selezioni di portalettere e sportellisti

Poste Italiane ha pubblicato un nuovo annuncio in cui si cercano portalettere e la scadenza per partecipare alla campagna assunzioni è il 15 marzo.

In particolare, i candidati si occuperanno dello smistamento e della consegna postale presso le filiali della provincia di Bolzano e sarà necessario avere un diploma di scuola superiore e il certificato di bilinguismo come requisiti. Non viene richiesta esperienza pregressa e la procedura di selezione prevede che gli idonei saranno contattati per effettuare un test online logico-attitudinale. Al superamento di quest'ultimo seguirà la prova del motomezzo aziendale grazie al quale il candidato potrà diventare ufficialmente postino. Il contratto di lavoro sarà a tempo determinato.

Gli sportellisti ricercati da Poste Italiane dovranno promuovere e vendere i servizi e i prodotti forniti dall'azienda.

Anche in questo caso sarà necessario possedere un diploma di scuola superiore e la copia del documento che attesta il bilinguismo. Si lavorerà a Bolzano o provincia a tempo determinato e le candidature online possono eseguirsi fino alla fine del 2022.

Poste Italiane: la ricerca di specialisti del digitale e stagisti

Poste Italiane sta selezionando persone appassionate di tecnologia da impiegare come specialisti del digitale.

In particolare, il selezionato verrà inserito nella funzione Digital, Technology & Operation e potrà proporre le sue idee innovative durante un periodo di formazione che porterà a diventare manager di questa funzione. La selezione è aperta a laureati in informatica, ingegneria informatica, statistica, matematica, fisica, economia, marketing digitale, industrial design.

Potranno inoltre candidarsi coloro che non superano 3 anni di esperienza nel settore e il lavoratore verrà inserito a tempo indeterminato. La ricerca è rivolta a tutta Italia e il curriculum potrà essere inoltrato entro il 3 aprile.

La nota azienda postale organizza anche stage dove gli stagisti offriranno un nuovo servizio che prevede l'integrazione del sistema dei pagamenti Postepay con quello energetico e delle telecomunicazioni. Verranno impiegati giovani laureati in ingegneria elettrica, in ambito ambientale, energetico, gestionale oppure in matematica, fisica, statistica ed economia per un periodo formativo di 6 mesi. L'offerta è diretta a tutta Italia e ci si potrà candidare entro il 15 aprile.

La domanda di lavoro

La domanda di lavoro va eseguita digitando per prima cosa 'poste italiane lavora con noi' su un motore di ricerca. Ciò permetterà di ottenere il link alla pagina aziendale del lavoro all'interno della quale bisognerà cliccare su 'Carriere' e poi su 'Posizioni aperte' per essere condotti alle offerte di lavoro di nostro interesse. Infine, un click sulla propria scelta ne mostrerà la descrizione più il pulsante 'Invia candidatura ora' che consente di procedere all'invio del cv.