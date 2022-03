Al via tre concorsi pubblici nella Scuola per l'assunzione di 80mila nuovi docenti con decorrenza a partire dal 1° settembre 2022. Al concorso ordinario per i docenti delle medie e superiori, le cui prove inizieranno il 14 marzo prossimo, si aggiungono il nuovo concorso nelle materie Stem per 1.685 docenti e l'uscita di un nuovo bando di concorso scuola per i docenti precari. Per quest'ultimo concorso il ministero dell'Istruzione prevede l'assunzione di 50mila docenti. In tutto, i posti da riempire saranno 80mila, pari al vuoto di organico lasciato dalle 50mila cattedre scoperte risultanti a settembre 2021 e ai docenti che andranno in pensione entro il 31 agosto 2022 (circa 32mila nuove uscite).

I numeri delle assunzioni previste per l'anno scolastico 2021-2022 non hanno trovato la rispettiva copertura nelle assunzioni. Dei 112mila posti nella scuola risultati scoperti la scorsa estate, le assunzioni di settembre sono state meno di 60mila. Un buco di 50mila insegnanti che si sta trascinando nell'anno scolastico in corso e al quale si aggiungeranno le cattedre lasciate vuote per i pensionamenti del 2022.

Concorso scuola infanzia e primaria, come stanno andando le selezioni per le assunzioni di docenti 2022?

Tuttavia, numeri alla mano, anche i prossimi Concorsi Pubblici nella scuola rischiano di lasciare cattedre scoperte in vista dell'inizio dell'anno scolastico 2022-2023. A preoccupare, infatti, è l'andamento delle selezioni scolastiche già arrivate a termine o per le quali sono in corso le prove.

Il concorso per le scuole dell'infanzia e primaria, per un totale di 12.683 posti, ha visto la presentazione della domanda di oltre 107mila insegnanti. Alle prove di dicembre scorso si sono presentati 52.351 docenti, pari a meno della metà dei candidati. Hanno superato la prova scritta e, quindi, sono stati ammessi all'orale 31.849 docenti, pari a poco più del 60% dei docenti che si sono presentati.

Di questo passo, potrebbe arrivare alla cattedra un numero di docenti anche più basso dei posti messi a bando.

Scuola, concorso ordinario dei docenti per 26mila posti: prove a partire dal 14 marzo 2022

I numeri non rassicuranti del concorso pubblico per i docenti delle scuole dell'infanzia e primaria potrebbero ripresentarsi anche per il concorso ordinario per i docenti delle scuole medie e superiori.

Infatti, nonostante gli oltre 600mila candidati, si rischia di non centrare l'obiettivo delle 26mila assunzioni previste dal bando. Un numero di vincitori di concorso al di sotto dei posti a bando si è già verificato nel concorso nelle materie Stem del 2021. Le cattedre da coprire erano 6.129 per le scuole medie e superiori. Ma i vincitori sono stati poco più di 3.000, in pratica meno del 50% delle cattedre da coprire, seppure con le modalità semplificate del concorso disposte dal ministro per la Funzione Pubblica Renato Brunetta. Tanto è vero che il ministero dell'Istruzione ha formulato il nuovo bando di concorso nelle materie Stem per 1.685 posti le cui domande scadranno il 16 marzo 2022.

Scuola, in arrivo il nuovo concorso straordinario per docenti precari entro giugno 2022: sono 50mila i posti

Infine, il ministero dell'Istruzione dovrà emettere il nuovo bando del concorso straordinario nella scuola per i docenti precari. L'istituzione della nuova selezione, anche in questo caso con procedure 'light', deriva dalla conversione del decreto "Milleproroghe" di fine febbraio scorso. Il provvedimento prevede che entro il 15 giugno 2022 si dia il via al nuovo concorso straordinario nella scuola con la valutazione dei titoli dei docenti candidati e le relative prove disciplinari. Ammessi al concorso saranno i docenti che abbiano svolto servizio nella scuola per almeno tre anni, anche non consecutivamente, degli ultimi cinque. La previsione del ministero è quella di un maxi-concorso da 50mila posti.