I docenti potranno presentare domanda di mobilità da scuola a Scuola fino al 15 marzo 2022. È questa una delle principali novità relative ai trasferimenti per i quali il ministero dell'Istruzione ha riaperto i termini per l'invio delle domande da presentarsi in via telematica. La mobilità, inoltre, interessa anche il personale educativo, le cui domande potranno essere presentate dal 1° al 21 marzo 2022, il personale Ata (istanze dal 9 al 25 marzo) e gli insegnanti di religione la cui domanda potrà essere presentata dal 21 marzo al 15 aprile prossimi.

I trasferimenti o i passaggi potranno essere richiesti in base a quanto stabilito dall'ordinanza del ministero dell'Istruzione numero 45 del 25 febbraio 2022. La mobilità prevede, secondo quanto stabilito dal recente contratto integrativo, il vincolo triennale di permanenza nella scuola di prima assegnazione. Ragione per la quale tutti i docenti immessi in ruolo negli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 potranno comunque presentare domanda di trasferimento, in attesa del passaggio al ruolo.

Scuola, mobilità 2022: come si presenta la domanda di docenti e Ata?

La presentazione delle domande di mobilità dei docenti e del personale Ata della scuola dovrà essere presentata in via telematica sul portale del ministero dell'Istruzione.

Pertanto, i docenti e il personale scolastico dovranno procedere nella sezione "Istanze on line" del portale, accedendo con lo Spid. L'invio della domanda di mobilità prevede l'utilizzo del codice personale delle credenziali di Istanze on line. I docenti di religione cattolica, nell'invio della loro domanda, dovranno utilizzare i moduli cartacei.

Per reperire i modelli, è necessario far riferimento all'ordinanza numero 46 del 25 febbraio 2022.

Mobilità scuola 2022-2023: persiste il vincolo triennale dei docenti e del personale scolastico

Anche nelle operazioni di mobilità dell'anno 2022-2023, i docenti devono rispettare le regole fissate in merito al vincolo triennale di permanenza nella scuola di prima assegnazione.

Il che comporta che la domanda di trasferimento non può essere presentata nei tre anni successivi all'anno di prova, i cui effetti decorrono dal 1° settembre dell'anno successivo. Questa regola lascia aperta, tuttavia, la possibilità per i docenti neoassunti, ma ancora non di ruolo perché impegnati nell'anno di prova, di avere uno spazio per presentare la domanda di trasferimento.

Docenti assunti scuola 2020-2021 e 2021-2022, quando è possibile presentare domanda di mobilità?

Infatti, i docenti assunti per l'anno di prova non sono soggetti al vincolo triennale sulla mobilità. Ovvero, fino al termine dell'anno di prova, prima di acquisire la titolarità della cattedra e quindi diventare di ruolo, possono chiedere il trasferimento.

In base alle ultime assunzioni, l'escamotage riguarda i docenti immessi negli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, la cui titolarità di cattedra scatterà solo a partire dal 1° settembre 2022. Tutti questi insegnanti possono quindi presentare istanza di trasferimento in attesa della conferma del ruolo. Contrariamente, il vincolo triennale è scattato già per tutti i docenti che abbiano ottenuto la mobilità con effetti a partire dal 1° settembre 2021.

Scuola, quali docenti possono presentare domanda di mobilità senza il vincolo triennale?

I docenti il cui vincolo triennale sia scattato il 1° settembre 2021, perché divenuti di ruolo, dovranno permanere nella scuola di assegnazione per ulteriori due anni.

Solo a partire dall'anno scolastico 2023-2024 potranno presentare domanda di trasferimento. Gli unici insegnanti che non sono soggetti al vincolo triennale, e che quindi possono inoltrare domanda di trasferimento anche entro le prossime scadenze, sono coloro che abbiano ottenuto la mobilità interprovinciale in una qualsiasi scuola della provincia indicata. In altre parole, si tratta degli insegnanti che abbiano chiesto e ottenuto la mobilità nell'ambito della medesima provincia, indicando la preferenza sintetica, ovvero il comune, il distretto o la provincia.