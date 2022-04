Euronics lancia le assunzioni per diverse figure professionali da inserire in tutti i negozi presenti in Italia. L'azienda, attiva nel settore della grande distribuzione organizzata e nel commercio di prodotti per l'elettronica, telefonia ed informatica sta ricercando le figure di addetti alle vendite, addetti al magazzino e cassieri per tutti gli store presenti sul territorio nazionale.

Euronics avvia nuove assunzioni di personale

Le candidature verranno raccolte nel portale dell'azienda Euronics, dove gli interessati potranno candidarsi per la posizione desiderata allegando il proprio curriculum vitae.

Lavorare in Euronics, vuol dire far parte di una realtà in costante crescita ed in continua evoluzione tecnologica che mira alla crescita professionale dei propri dipendenti e al continuo ripianamento degli organici. Attualmente, infatti, sono aperte le assunzioni per addetti alla cassa, addetti alle vendite e magazzinieri che contribuiranno alla crescita economica dell'azienda.

I primi si occuperanno delle seguenti attività: assicureranno i processi di incasso durante gli acquisti da parte dei clienti, garantiranno la corretta gestione dei resi e dei cambi merce. Inoltre, si occuperanno della continua assistenza alla clientela al fine di garantire alti standard di confort durante gli acquisti.

Per questa mansione non viene richiesto il possesso di un diploma di scuola superiore ma i candidati ideali dovranno avere delle abilità di comunicazione, capacità di relazione, capacità di gestione della cassa e orientamento al risultato.

Aperte le posizioni per addetti alle vendite e cassieri

Gli addetti alle vendite, invece, saranno responsabili dell'intero punto vendita e garantiranno il raggiungimento degli obiettivi assegnati, dovranno approvvigionare continuamente il punto vendita affidato e garantire le azioni di vendita.

In questo caso, serviranno delle ottime capacità di relazione, attitudine nell'assistenza tecnica alla clientela, orientamento al cliente e ottime doti di leadership.

I requisiti richiesti per addetti al magazzino

Gli addetti al magazzino, invece, assicureranno il ricevimento della merce in entrata e provvedere alla gestione delle spedizioni e contribuiranno all'organizzazione della disposizione dei prodotti all'interno del punto vendita.

I requisiti richiesti sono: esperienza maturata nel settore logistico, capacità di auto organizzazione, propensione alla relazioni interpersonali e attitudine al lavoro di gruppo. Gli interessati alle assunzioni potranno verificare le Offerte di lavoro ancora aperte e, successivamente allegare il proprio curriculum vitae candidandosi per la posizione desiderata. L'ufficio del personale si occuperà delle selezioni.