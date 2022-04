La nota azienda Ikea, operante nel settore della grande distribuzione organizzata e nel commercio di mobili e arredi ha indetto nuove assunzioni di personale da inserire nei reparti vendita e ristorativi. Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura telematica.

Ikea ricerca personale in Italia

Si tratta di un'ottima opportunità lavorativa per tutti coloro che desiderano cimentarsi nel mondo della grande distribuzione e far parte di un'azienda in continua crescita. Ikea, infatti, garantisce una crescita professionale grazie anche all'affiancamento delle nuove risorse con personale esperto e qualificato.

Stando alle attuali Offerte di lavoro diramate sul portale della multinazionale svedese, Ikea sta portando avanti un piano di nuove assunzioni per addetti alla ristorazione dai destinare nella filiale di Brescia e addetti alle vendite, i quali svolgeranno la propria attività lavorativa nel punto vendita presente a Pisa.

Assunzioni in corso per addetti alle vendite

Gli addetti alle vendite avranno le seguenti responsabilità: accogliere la clientela e rendere la loro esperienza di acquisto confortevole e piacevole. Si occuperanno anche di fornire adeguata assistenza all'interno del proprio reparto di competenza e fornire i dettagli su sconti e promozione. Inoltre, dovranno anche essere in grado di gestire i resi e i cambi merce e svolgere le operazioni di cassa.

Tra le mansioni principali, anche la sistemazione della merce nei bancali e dell'ordinazione degli articoli in magazzino. Garantiranno anche la corretta applicazione della policy aziendale e cureranno con attenzione la propria area. Per candidarsi alle selezioni occorrerà una passione per il settore vendite, capacità alle relazioni interpersonali, attitudine al lavoro in team e flessibilità oraria.

Aperte anche le posizioni per addetti alla ristorazione

Gli addetti alla ristorazione, invece, dovranno occuparsi delle seguenti attività: somministrazione di cibi e bevande rendendo confortevole l'esperienza dei propri clienti, del mantenimento della propria area pulita ed ordinata, suggerire alla clientela nuove idee e garantire la sicurezza del momento seguendo le regole dell'HACCP.

Anche in questo caso, non sarà richiesto un diploma di scuola superiore ma sarà necessario che il candidato abbia una buona propensione al lavoro di gruppo e ai rapporti con la clientela, abbia una passione per il settore food e per l'ambito retail, nutra un particolare interesse per il settore dell'arredamento e disponibilità a lavorare su turni e anche nei giorni festivi. Gli interessati alle assunzioni potranno scegliere la posizione preferita e candidarsi online allegando copia del proprio curriculum, alla sezione "Lavora con noi" del sito Ikea.