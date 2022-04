Ferrovie dello Stato ha pubblicato delle nuove Offerte di lavoro sul sito ufficiale. Al momento sono presenti delle selezioni di laureati e diplomati con e senza esperienza tutte a tempo indeterminato. Le candidature sono aperte ad entrambi i sessi e non vi sono limiti d'età per partecipare. Le domande per inviare il proprio Cv devono essere inoltrate in modalità telematica collegandosi al sito di ferrovie >sezione campagne di ricerca. Una volta entrati in questa sezione si deve selezionare l'offerta d'interesse.

Fra le proposte lavorative di Fs troviamo

Buyer da inserire in Italferr S.p.A che dovrà occuparsi della predisposizione di documentazione di gara, schemi di contratto, lettere di invito relative a servizi di supporto all'ingegneria per procedure negoziali e ristrette secondo il codice degli appalti. Occorre aver conseguito una Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale o Area Economica; La sede di lavoro è Roma. L'offerta scade il 19 Aprile 2022;

Analista Tecnico Funzionale IT, le cui principali attività da svolgere sono: redazione e revisione delle specifiche funzionali di massima e di dettaglio, nonché delle specifiche tecniche; e la gestione di progetti di sviluppo. Occorre aver conseguito Diploma in ambito tecnico scientifico o Laurea in ambito tecnologico-scientifico. Bisogna aver maturato almeno 5 anni in attività di conduzione applicativa in ambiente SAP. La sede di lavoro è Roma. Occorre candidarsi entro e non oltre il giorno 26 aprile;

Sistemista Client IT Expert che si occuperà della gestione delle configurazioni di riferimento delle postazioni di lavoro (Microsoft). Dovrà poi creare delle immagini master da distribuire sulle postazioni. Anche in tal caso occorre il diploma in ambito tecnico scientifico o la Laurea in ambito tecnologico-scientifico; e un'esperienza di almeno 5 anni nel ruolo di IT Sistemista Client. L'inserimento avverrà con contratto a tempo Indeterminato con sede di lavoro: Roma. Si richiede disponibilità alle trasferte. C'è tempo fino al 26 aprile per candidarsi.

Direttore lavori settore Impianti, che si occuperà di: progettare impianti elettrici, di illuminazione e impiantistica in ambito safety and security; elaborare computi metrici; pianificare e programmare le attività progettuali e il relativo iter autorizzativo. Viene richiesto il possesso di Laurea in Ingegneria (area studi Industriale); e un'esperienza nel ruolo descritto per un periodo di almeno 5 anni; oltre all'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri. . Tale offerta scade il 28 aprile. La sede di lavoro è Udine;

Specialista Compliance Finanziaria per la sede di Roma che dovrà supportare il Responsabile Diretto e i Referenti delle Strutture di Ferrovie dello Stato Italiane e delle Società Controllate dialogando con Banche e controparti per l'ambito di funzione. La risorsa sarà coinvolta nella gestione e sviluppo dei rapporti esterni con Autorità di Vigilanza e Controllo nei mercati finanziari ed operativi del settore. Si richiede la Laurea magistrale in economia, giurisprudenza. Tale offerta scade il 29 aprile 2022;

Assistente Lavori Realizzazione Opere Civili con sede a Palermo che svolge attività di controllo dei lavori in fase realizzativa, assicurandone l'esecuzione secondo le indicazioni ricevute dal Direttore Lavori/Supervisore Lavori . Viene richiesto il diploma Istituto Tecnico e/o Laurea Triennale e/o Magistrale nell'area dell'Architettura e Ingegneria Edile e/o nell'area dell'Ingegneria Civile e Ambientale e/o in Ingegneria dei Trasporti; costituisce titolo preferenziale l'iscrizione all'albo professionale. L'offerta scade il 27 aprile;

Assistente Lavori realizzazione Opere Tecnologiche che dovrà Controllare i Lavori eseguiti dall'Appaltatore in linea con le indicazioni ricevute dal DL nel rispetto di normativa e predisporre la documentazione formale e contabile. Si richiede Diploma Istituto Tecnico e/o Laurea Triennale e/o Magistrale nell'area dell'Ingegneria Industriale e/o in Ingegneria delle Telecomunicazioni; se laureato/a è gradita iscrizione all'Ordine degli Ingegneri. La sede di lavoro è Verona. C'è tempo fino al 27 aprile per le candidature;