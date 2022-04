Il gruppo Intesa Sanpaolo ricerca attualmente diverse figure professionali da impiegare in diverse posizioni lavorative. In particolare le selezioni sono rivolte a diplomati e laureati i quali lavoreranno a livello junior come informatici, analisti e test manager. I primi saranno assegnati alle filiali di Torino e Padova, mentre le altre due figure professionali lavoreranno a Torino.

Le candidature online a queste offerte di lavoro dovranno essere effettuate attraverso il portale aziendale delle carriere, non è fissata una data di scadenza.

Intesa Sanpaolo: diplomati e laureati come informatici e analisti a livello junior

Intesa Sanpaolo ha aperto posizioni per informatici junior i quali svolgeranno una serie di compiti, ovvero: realizzare i programmi informatici adatti a questa banca, controllare che rispettino le regole in materia di dati e privacy stabilite dall'Istituto bancario e gestire le relazioni con le altre aree aziendali coinvolte. Per questo ruolo sono selezionati diplomati e laureati in materie scientifiche che abbiano almeno un anno di esperienza in progetti che riguardano il sistema informatico bancario. È richiesta anche la conoscenza dei linguaggi di programmazione e software indicati nel dettaglio dall'annuncio ufficiale e dell'inglese.

L'inquadramento contrattuale non viene specificato nell'annuncio, le sedi di lavoro sono Torino e Padova.

Quanto alla ricerca di analisti junior, il lavoro da svolgere riguarderà le seguenti funzioni: realizzazione o rigenerazione delle procedure interne alla banca, valutazione dell'idoneità di nuove soluzioni tecnologiche e loro collaudo, monitoraggio della vita dei programmi informatici utilizzati.

Intesa Sanpaolo richiede per questo ruolo dei diplomati e laureati in discipline informatiche o scientifiche, un anno di esperienza nel settore e quindi conoscenza di come si sviluppa un progetto tecnologico. Inoltre, non meno importanti saranno la conoscenza dei linguaggi DB SQL, NOSQL e dell'inglese. Anche in questo caso non viene accennato il tipo di contratto di lavoro proposto, la sede sarà Torino.

Intesa Sanpaolo seleziona diplomati e laureati per il ruolo di junior test manager

Per il ruolo di junior test manager, Intesa Sanpaolo cerca delle risorse umane che avranno il compito di testare le funzioni aziendali, verificando che rispettino gli standard qualitativi previsti e assicurino l'agilità dei processi. In più egli dovrà gestire la squadra di collaboratori coinvolti in questo tipo di lavoro. Tale incarico ha bisogno di diplomati e laureati in contesti di carattere informatico o scientifico, con un anno di esperienza e che conoscano una serie di strumenti in ambito IT elencati dal relativo annuncio. In esso non vi è menzione del tipo di contratto di lavoro, pertanto si presume verrà discusso durante il colloquio.

Il luogo di lavoro sarà Torino.

Come si effettuano le candidature online

Le candidature online per queste Offerte di lavoro si effettuano digitando 'Intesa Sanpaolo lavora con noi' su un motore di ricerca così da ottenere il link al portale aziendale del lavoro. Dentro quest'ultimo, il pulsante 'Vai a tutte le posizioni' consentirà di accedere all'elenco completo delle posizioni aperte, comprese le tre di cui si è parlato finora. Per finire, un click sulla posizione scelta ne mostrerà le caratteristiche, a questo punto sarà sufficiente premere il pulsante 'Candidati ora' per procedere all'inoltro del curriculum.