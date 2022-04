Da parte del Ministero della Giustizia sono stati pubblicati due bandi di concorso funzionali al reclutamento di 5410 unità di personale da impiegare con contratto di lavoro a tempo determinato. La selezione è rivolta verso diplomati e laureati e i posti messi a concorso saranno così ripartiti:

750 unità in area funzionale II, fascia economica F2,

3000 unità in area funzionale II, fascia economica F1,

1660 unità in area funzionale III, fascia economica F1.

Le assunzioni avverranno nell'ambito del programma previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ci sarà tempo per inviare le domande di partecipazione fino al 28 aprile.

Previste 3750 assunzioni per personale diplomato

Per poter concorrere all'assegnazione di uno dei 3750 posti messi a concorso per il personale diplomato, è richiesto, alternativamente e a seconda del profilo prescelto, un diploma ad indirizzo:

Settore Tecnologico – Indirizzo Informatica e telecomunicazioni o diplomi equipollenti;

Settore Economico – indirizzo amministrazione, finanza e marketing o diplomi equivalenti;

Settore Tecnologico – Indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio o diplomi equipollenti;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria.

I profili per i quali si può fare richiesta per le posizioni da diplomati sono: tecnico IT junior, tecnico di contabilità junior, tecnico di edilizia junior e operatore di data entry.

Previsi 1660 posti per laureati

Le 1660 posizioni dedicate al personale laureato sono: Tecnico IT senior, edilizia senior, statistico, amministrazione, contabilità, organizzazione. Si potrà presentare domanda per un unico profilo.

A seconda del profilo prescelto, è necessario che i candidati che decidano di fare domande per questi profili siano in possesso di un titolo di laurea in una delle seguenti discipline: Informatica, Ingegneria, Scienze Matematiche, Scienze Economiche, Scienze Politiche, Statistica, Scienze dell'Architettura, Servizi Giuridici, Scienze e tecniche psicologiche o Sociologia.

I candidati interessati a concorrere per l'assegnazione di uno dei posti sono caldamente invitati a consultare il bando di concorso, per conoscere nel dettaglio il titolo di studio da possedere per il profilo per il quale si intende inviare la propria domanda.

Requisiti e invio della domanda di partecipazione

Oltre al titolo di studio, sono richiesti per entrambi i bandi i requisiti generali previsti dalla legge: cittadinanza italiana o di un Paese membro dell'UE, idoneità fisica, maggiore età, possedimento dei diritti civili e politici, godimento dell'elettorato politico attivo, inoltre occorre non essere stati destituiti o dispensati da un impiego presso la PA.

Le candidature dovranno essere inviate telematicamente, attraverso la piattaforma Step One 2019 entro il 28 aprile 2022, nel rispetto della procedura descritta nel bando di concorso, reperibile in Gazzetta Ufficiale, che i candidati sono invitati caldamente a consultare.