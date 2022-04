L'azienda Poste Italiane ha recentemente pubblicato sul proprio sito web un annuncio di lavoro funzionale al reclutamento di giovani interessati a ricoprire il ruolo di consulente finanziario.

L'annuncio in questione è disponibile nella sezione "recruiting" del sito della società, che i candidati interessati sono invitati a consultare per prendere visione anche delle altre selezioni attive in quel momento. La ricerca è aperta a tutte le regioni italiane.

Requisiti di partecipazione alla selezione

Coloro che saranno scelti attraverso tale procedura, saranno successivamente inseriti all'interno di un programma di formazione che li porterà a diventare consulenti finanziari, mediante un contratto di apprendistato professionalizzante.

Per questo motivi, non sono richiesti particolari requisiti di natura personale o professionale, ma sono sufficienti il possesso di un titolo di laurea (nell'annuncio non è specificato uno specifico indirizzo di studio) e la conoscenza del pacchetto Office, funzionale all'organizzazione dell'attività che il candidato sarà chiamato a svolgere.

Modalità di invio delle domande e iter di selezione

Le domande dovranno essere inviate telematicamente, attraverso il form disponibile sul sito, entro il prossimo 30 aprile. Il form è raggiungibile attraverso la sezione inerente alle "posizioni aperte": una volta aperto l'annuncio di proprio interesse, bisognerà scorrere verso il basso e cliccare sul pulsante azzurro recante l'indicazione "invia candidatura ora".

Una volta effettuata la registrazione al sistema, si potrà procedere con l'inserimento dei propri dati.

Una volta inoltrata la propria domanda, tenendo conto anche delle specifiche esigenze dell'azienda, variabili di zona in zona, i candidati potranno essere ricontattati per partecipare ad un Virtual Recruiting Day, evento on line di presentazione di Poste Italiane, durante il quale avranno la possibilità di fare domande ed avere delucidazioni sulla posizione di consulente finanziario.

Altre posizioni aperte in Poste Italiane

Quella inerente ai consulenti finanziari, però, non è l'unica selezione attiva in questo momento; infatti, ve ne sono anche altre, che interessano sia personale laureato, sia personale in possesso del solo diploma di scuola superiore.

Ad esempio, in questo momento è possibile inviare la propria candidatura per i profili di:

portalettere,

impiegati digital,

sportellisti,

logistic engineer,

junior e senior software architect.

Ciascun annuncio ha una scadenza differente: per conoscerle nel dettaglio, gli interessati sono invitati a consultare il sito di Poste Italiane.