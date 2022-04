Ci sarà tempo fino a martedì 10 maggio per presentare la propria domanda di partecipazione alla procedura di selezione organizzata da Poste Italiane e funzionale alla selezione di nuovi postini in praticamente tutto il territorio nazionale italiano.

Si tratta di una selezione che l'azienda ha avviato vari mesi fa e che sta prorogando di settimana in settimana: i requisiti di partecipazione sono sempre gli stessi, ciò che contraddistingue i vari annunci è solitamente l'area geografica di interesse. In questo caso, le attuali assunzioni di portalettere interessano gli uffici siti in tutte le regioni italiane, senza esclusione di alcuna.

Requisiti di partecipazione alla selezione e caratteristiche contrattuali

L'annuncio relativo alla posizione di postino può essere liberamente consultato sul sito web di Poste Italiane, nella sezione in cui sono raccolte tutte le posizioni aperte disponibili in un determinato momento.

Come si evince dal contenuto dell'annuncio, per ricoprire il ruolo in oggetto non sono necessari particolari requisiti tecnici o professionali, ma è sufficiente la patente B in corso di validità e l'aver conseguito il diploma di maturità. Soltanto per coloro che verranno assunti in uno degli uffici collocati nella provincia di Bolzano, sarà richiesto anche il possesso del patentino di bilinguismo.

Coloro che verranno selezionati attraverso questa procedura saranno assunti attraverso un contratto di lavoro a tempo determinato.

Il numero delle assunzioni e la durata dei contratti dipenderà dalle specifiche esigenze dell'azienda.

Modalità di candidatura

Come previamente accennato, le domande dovranno essere presentate telematicamente attraverso il form appositamente predisposto sul sito della società entro il 10 maggio. Per candidarsi sarà richiesta la previa registrazione al sistema.

Nella domanda, a ciascun candidato sarà richiesto di esprimere una sola preferenza geografica.

Entro una settimana dalla scadenza del termine della presentazione delle candidature, la società Giunti OS, incaricata da Poste di condurre le selezioni, contatterà i soggetti idonei per invitarli a sottoporsi ad un test di ragionamento logico; gli step successivi, invece, avranno ad oggetto un colloquio in azienda e una prova di guida del motomezzo aziendale.

Altre posizioni aperte

Attualmente, è ancora possibile presentare la propria domanda anche per altri profili:

junior e senior software architect,

sportellisti,

impiegati digitali,

logistic engineer,

consulenti finanziari.

Per ogni posizioni sono previsti requisiti e termini differenti. Per conoscerli nel dettaglio, i potenziali interessati sono invitati a consultare i corrispondenti annunci pubblicati sul sito, nell'area "recruiting".