La multinazionale svedese Ikea ha di recente avviato nuove assunzioni di personale volte al reclutamento di risorse valide e dinamiche da inserire nell'area vendita e logistica. Nello specifico ha attivato le assunzioni per addetti alle vendite e addetti al magazzino da inserire con contratto a tempo parziale a 20 ore settimanali.

Assunzioni in corso nell'azienda Ikea

Le candidature potranno essere inoltrate secondo la procedura telematica prevista dal portale della multinazionale, dove gli interessati potranno scegliere liberamente la posizione preferita e allegare il proprio curriculum vitae nella sezione dedicata.

Ikea, azienda attiva nel settore della grande distribuzione organizzata e nel commercio di prodotti per l'arredamento, periodicamente indice le assunzioni di personale da inserire in organico per il raggiungimento di un ottimo risultato economico. Stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul portale dell'azienda, Ikea è interessata alle assunzioni di figure come addetti alle vendite da destinare nella sede di Pisa e addetti alla logistica che, invece, opereranno nella filiale di San Giovanni Teatino in provincia di Chieti.

Aperte le selezioni per addetti alle vendite

Le risorse che entreranno in azienda con il profilo professionale di addetto alle vendite svolgeranno le seguenti mansioni: attività di vendita e di supporto verso la clientela guidandola nelle varie fasi di acquisto, identificare i reali bisogni della clientela e aiutarla a progettare i loro spazi, organizzare la propria area vendita, analizzare la capacità dei posti vendita secondo i parametri del sistema al fine di garantire la piena disponibilità dei prodotti.

Sistemeranno anche la merce negli appositi scaffali e si occuperanno di prezzare i prodotti esposti per la vendita. Per candidarsi alla posizione di addetti alle vendite sarà necessaria un'esperienza nel settore vendite e nella grande distribuzione organizzata, avere un orientamento al cliente, disponibilità a lavorare su turni e con grande entusiasmo e propensione al lavoro di squadra.

Si ricercano anche addetti alla logistica

Gli addetti alla logistica, invece, saranno responsabili del continuo rifornimento dell'area vendita, della verifica della merce, seguiranno le attività di carico/scarico della merce e gestiranno i flussi delle merci in entrata e in uscita dal centro di distribuzione. In questo caso serviranno abilità di organizzazione e di pianificazione, capacità nell'utilizzo di scanner, tablet e dei principali software per la gestione del magazzino mentre non viene richiesta una precedente esperienza nello stesso settore. Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente con la procedura telematica.