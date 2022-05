Italgas, azienda che si occupa della distribuzione del gas, è alla ricerca di vari profili con diploma e laurea.

Tra le figure ricercate vi sono anche tecnici commerciali, buyer, legali e analisti. Tutti questi annunci di lavoro non hanno una data di scadenza e ci si può candidare solo telematicamente attraverso il portale ufficiale. Accedendo infatti alla sezione "posizioni aperte" è possibile selezionare quella di proprio interesse e attraverso il pulsante 'candidati' caricare i propri dati personali e professionali.

Italgas cerca varie figure per lavori di ufficio

Nell'elenco delle Offerte di lavoro rivolte a laureati troviamo quella di Legal internship per la sede di Milano che opererà all'interno dell'area Affari Legali, Societari e Compliance. La risorsa dovrà partecipare allo svolgimento di operazioni societarie di varia natura; e gestire rapporti con studi legali esterni, per verificare scadenze e adempimenti. Si richiede il conseguimento da poco della laurea in giurisprudenza, e una forte attitudine al lavoro in team, oltre che ottime capacità comunicative e relazionali. Tale offerta prevede uno stage di 6 mesi retribuito a 800€ al mese. L'azienda assume anche uno Specialista esercizio commerciale a Torino che opererà nell’ambito dei processi di fatturazione e che dovrà supportare il responsabile nella definizione/introduzione di nuovi modelli di gestione dei processi.

Inoltre si occuperà di predisposizione dei dati relativi agli obblighi di comunicazione istituzionali e alla produzione, validazione ed emissione delle fatture. L'azienda richiede la Laurea (anche triennale) in Economia e Commercio o Ingegneria Gestionale; e la conoscenza dei metodi e degli strumenti di reporting.

Ancora si cerca un Consulente legale a Milano che dovrà supportare e procedere alla redazione di atti societari, curare i rapporti con le autorità di vigilanza, organizzare l'assemblea dei soci della Società quotata.

La società richiede la Laurea in giurisprudenza e tre anni di esperienza in campo analogo.

Un'altra posizione importante è quella per Buyer a Torino che dovrà supportare il Cliente Interno nella definizione del piano dei fabbisogni e impostare i relativi contratti e le relative gare, contribuire alla gestione diretta di contratti e negoziazioni con i fornitori individuati; predisporre le richieste di offerta da sottoporre ai fornitori e gestire le attività di negoziazione.

L'azienda richiede il conseguimento della Laurea in discipline economiche o in Ingegneria.

Si assume poi un Analista Sviluppo Utenza di Commercial Operations per la sede di Torino, che si occuperà della gestione dei processi commerciali per le richieste delle società di vendita e dei clienti finali principalmente legate al processo delle campagne promozionali e delle offerte ai clienti. Per tale ruolo occorre una Laurea (anche triennale) in Economia e Commercio o Ingegneria Gestionale.

Infine un'altra posizione interessante è quella per Tecnico Commerciale per la sede di Cagliari che dovrà gestire i feedback tra più interlocutori, contattare il cliente finale per l’analisi volta a delineare la soluzione tecnica e il relativo bonus applicabile, assegnare lavori di impianti interni ad installatori qualificati.

La società richiede quindi una Laurea In Ingegneria Edile, Architettura o altre Lauree Tecniche e un approccio consulenziale alla vendita e conoscenza delle dotazioni impiantistiche tecnologiche caratteristiche dei diversi edifici.

Posizioni anche per diplomati

Fra le figure dedicate ai diplomati c'è quella di: