L'azienda Poste Italiane ha nuovamente prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva inerente al profilo di portalettere.

Si tratta di una selezione che è stata avviata mesi fa e interessa personale in possesso di particolari requisiti, non particolarmente proibitivi, che abbiano interesse a svolgere le mansioni di portalettere presso gli uffici postali di Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria.

Con quest'ultimo annuncio pubblicato sul sito di Poste Italiane, la data di scadenza per la presentazione delle candidature è stata spostata al maggio.

Requisiti di partecipazione alla selezione

Possono presentare la propria candidatura tutti coloro che possiedano particolari requisiti:

diploma superiore;

patente in corso di validità.

Come si può notare, non sono necessarie specifiche esperienze lavorative precedentemente effettuate né particolari requisiti di natura tecnica. Soltanto per coloro che dovessero presentare la candidatura per una posizione da portalettere in uno degli uffici collocati nella provincia di Bolzano, sarà richiesto il possesso del patentino di bilinguismo.

Per quanto riguarda il requisito del titolo di studio non è indicato un voto minimo che il soggetto interessato debba aver ottenuto; qualora il candidato dovesse superare la prima fase della selezione, concernente il test di natura attitudinale, gli sarà richiesto di presentare in azienda la documentazione attestante il possesso del titolo di studio.

Anche il requisito della patente è fondamentale, in quanto il superamento della prova di guida sarà condizione essenziale per poter essere assunti per questa posizione.

Scadenza e modalità di selezione

Come già accennato, le domande dovranno essere inviate in via telematica entro il prossimo 25 maggio.

Il form per l'invio delle domande è rintracciabile sul sito dell'azienda, nella sezione recruiting: una volta cliccato sull'annuncio relativo alla posizione di proprio interesse, bisognerà cliccare sul pulsante "candidati" e inviare i propri dati anagrafici.

Le selezioni saranno condotte da una società esterna a Poste Italiane, la Giunti OS, la quale si occuperà di contattare i candidati idonei per sottoporli a un test di ragionamento logico, alternativamente in via telematica o direttamente in azienda.

Soltanto coloro che supereranno questo step potranno passare al successivo, durante il quale verranno ricevuti direttamente in azienda per un colloquio. L'ultima prova, come già anticipato, sarà rappresentata dalla prova di guida del motomezzo aziendale 125 cc a pieno carico di posta.