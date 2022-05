Fincantieri ha pubblicato varie Offerte di lavoro che interessano diplomati e laureati. Per inoltrare la candidatura occorre collegarsi al sito web e andare alla sezione 'Posizioni aperte'. Ecco quindi che si può rispondere ad uno di tali annunci inoltrando il proprio 'Cv' con informazioni professionali.

Fincantieri cerca laureati

Fra le offerte vi è quella per professionisti in ambito economico, finanziario e gestionale per le sedi di Trieste e Genova. I candidati parteciperanno a un programma di inserimento nel Gruppo Fincantieri, finalizzato alla identificazione e formazione di professionisti di alto potenziale che possano intraprendere un percorso di crescita all’interno del Gruppo.

L’opportunità è rivolta a candidati provenienti da realtà multinazionali industriali, primarie società di consulenza economico/strategica. Si richiede il conseguimento di Laurea Magistrale in Economia, Ingegneria Gestionale, Matematica o Statistica con votazione minima di 105/110.

Inoltre viene ricercato uno specialista fiscale junior a Trieste che si occuperà di predisporre gli adempimenti fiscali ricorrenti e concorrere alla predisposizione delle dichiarazioni e denunce fiscali e della documentazione contabile ed extracontabile di supporto. Il/la candidato/a ricercata ha i seguenti ha una laurea in Economia oppure laurea in Giurisprudenza con indirizzo fiscale, e possibilmente conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale.

È necessaria un'esperienza specifica di almeno 3-4 anni, maturata in posizione analoga.

Un'altra posizione interessante è quella per Analista assicurativo che dovrà fornire supporto attivo alla gestione del portafoglio assicurativo, collaborare nella gestione del portafoglio di coperture assicurative marine e non-marine del Gruppo, interfacciandosi sia con le società esterne che con i clienti interni.

L'azienda richiede una Laurea magistrale in Economia, Finanza, Statistica o Ingegneria Gestionale, preferibilmente specializzazione in materie assicurative e/o di risk management. Serve un'esperienza di almeno 2 anni maturata in compagnie assicurative.

Inoltre verrà assunto anche uno specialista della Direzione Affari Legali a Genova che dovrà assicurare adeguati standard di privacy compliance con riferimento alle esigenze ed alle questioni correnti della Società anche contribuendo all’implementazione e all’aggiornamento del sistema privacy aziendale.

Si richiede una Laurea magistrale in legge e un'esperienza pregressa di almeno 3 anni in area legale/contrattualistica in realtà industriali operanti per commessa.

Vengono assunti anche laureati in economia, finanza e ingegneria gestionale per la sede di Trieste. I candidati saranno selezionati per intraprendere un percorso di formazione on the job in una delle diverse funzioni dell’area CFO. I titoli di studio richiesti sono la Laurea Magistrale in Economia o Ingegneria Gestionale con votazione minima di 105/110 (conseguita da non più di 12 mesi) oppure occorre esser studenti al secondo anno della laurea magistrale con una media superiore a 27/30.

L'azienda offre anche stage rivolti a tirocinanti laureati in facoltà ingegneristiche chiamati a procedere alla negoziazione ed emissione degli ordini d'acquisto e gestione delle eventuali modifiche contrattuali, supervisionare l’operatività delle strategie d’acquisto, introdurre nei contratti gli aggiornamenti delle norme legislative relative all'attività di approvvigionamento.

Occorre aver conseguito da non oltre 12 mesi la laurea.

Offerte per i diplomati

Fra le offerte dedicate ai diplomati vi è quella di addetto al controllo della produzione, che ha il compito di gestire la programmazione della produzione, il lancio delle attività assicurando coerenza tra programmi e disponibilità disegni/materiali, il controllo dell’efficienza. In particolare la risorsa dovrà elaborare i programmi di dettaglio delle attività delle Officine e con cadenza settimanale ne verifica l’avanzamento. Si richiede diploma tecnico e un'esperienza significativa nel ruolo di cedolatore/programmatore. La sede di lavoro è Castellammare di Stabia.