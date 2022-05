Intesa Sanpaolo inserisce quotidianamente offerte di lavoro per diplomati e laureati nella sezione carriere del suo sito istituzionale. Nello specifico, esempi da considerare sono le posizioni per lavoro d'ufficio in ambito informatico, ovvero nei campi: data technology, sistema contabile e investment banking. Le candidature online per queste offerte possono essere inoltrte accedendo al portale del lavoro indicato prima e senza dover rispettare scadenze.

Intesa Sanpaolo: lavoro d'ufficio nel data technology per diplomati e laureati

Una delle posizioni aperte da Intesa Sanpaolo per diplomati e laureati è quella dell'informatico in ambito data technology.

Tale lavoro d'ufficio comporta le seguenti mansioni: creazione delle applicazioni informatiche necessarie alla gestione dei dati aziendali, individuazione e risoluzione delle criticità di funzionamento e controllo che i dati prodotti rispettino gli standard previsti dall'azienda. Tra i requisiti richiesti per l'esercizio di questo ruolo vi sono: almeno 1 anno di esperienza, possesso di un diploma o una laurea in materie informatiche o scientifiche, conoscenza di Office, dell'inglese e dei linguaggi di programmazione e sistema di gestione dati dettagliatamente elencati all'interno dell'annuncio ufficiale. Il contratto di lavoro non viene accennato ma si lavorerà presso la filiale di Moncalieri, in provincia di Torino.

La ricerca di personale per il sistema informatico contabile e l'investment banking

Quanto alla ricerca di personale per il sistema informatico contabile, il candidato scelto individuerà e realizzerà le migliori soluzioni digitali da applicare al sistema che gestisce la contabilità. Egli dovrà anche verificare che l'architettura informatica implementata rispetti le norme aziendali in tema di dati e sicurezza cibernetica.

Intesa Sanpaolo avrà bisogno di diplomati o laureati in discipline scientifiche o informatiche con almeno 1 anno di esperienza nel settore. Sarà inoltre necessario conoscere l'inglese, Office e determinati linguaggi e gestionali elencati nell'annuncio ufficiale. Anche in questo caso, l'inquadramento non viene menzionato e si verrà assegnati alla sede di Brescia.

Riguardo al ruolo di analista dell'area investment banking, il personale scelto si dedicherà alla programmazione informatica delle operazioni di finanza. In più, il neo assunto dovrà analizzare le scelte tecnologiche operate ed eventualmente implementarne nuove. L'azienda richiede diplomati o laureati in campo scientifico o informatico con esperienza di almeno 5 anni, conoscenza di Office, dell'inglese e la capacità di condurre progetti nel campo dell'information technology. Sul contratto valgono le stesse condizioni della posizione precedente e il luogo di lavoro sarà Milano.

Come inoltrare le candidature online

Per inoltrare le candidature online bisogna digitare 'intesa sanpaolo lavora con noi' ed entrare nel portale del lavoro.

Quest'ultimo mostrerà il pulsante 'Vai a tutte le posizioni' il quale porterà alla lista che contiene le tre figure professionali descritte sopra. Cliccando la propria scelta se ne leggeranno i dettagli e si potrà concludere la domanda lavorativa attraverso il pulsante 'Candidati ora'.