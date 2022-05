La società di trasporto ferroviario Italo continua nella propria ricerca di personale. In particolare in questo momento sono aperte delle selezioni per diplomati che possono essere assunti nella contabilità clienti; inoltre vengono ricercati dei laureati per la funzione di contabili senior e per quella di esperti del controllo. La sede di lavoro è a Roma. Non sono previste scadenze per partecipare alle selezioni.

Italo ricerca contabili diplomati

Italo sta cercando degli addetti alla contabilità clienti. Nello specifico, il candidato ideale si occuperà di: fatture da emettere, emesse, elettroniche, anagrafiche, contabilità generale, di incassi, crediti, svalutazioni, aspetti fiscali e successiva revisione.

Per esercitare questo incarico basterà essere in possesso del diploma da ragioniere, la conoscenza del programma SAP, del pacchetto Office e a lingua inglese. Saranno considerati facoltativamente la conoscenza dei principi contabili internazionali e l'esperienza di almeno due anni. Il contratto di lavoro sarà stabilito in base all'esperienza del candidato; il luogo di lavoro sarà a Roma.

Selezioni di contabili senior ed esperti del controllo laureati

I contabili senior ricercati da Italo avranno il compito di decidere quali procedure di contabilizzazione applicare e svolgeranno l'analisi del Bilancio. L'azienda richiede laureati in economia, con esperienza di quattro anni presso società specializzate in revisione dei conti, conoscenza di SAP FI, dei principi contabili internazionali, Office e dell'inglese.

L'inquadramento dipenderà dal livello di competenze maturate dal candidato e si verrà assegnati alla sede di Roma.

Quanto alla selezione di esperti del controllo, il personale impiegato avrà il compito di pianificare, realizzare il budget, analizzare l'impatto di qualsiasi evento sulle prestazioni economiche e finanziarie di Italo e fornire rapporti ad aree aziendali e autorità coinvolte.

Tali mansioni necessitano di laureati in ambito economico e finanziario, con almeno quattro anni di esperienza nel settore, conoscenza dei moduli del programma SAP, delle tecniche di pianificazione, di Office e dell'inglese. Anche in questo caso l'inquadramento dipenderà dal livello di competenze maturate dal candidato e si verrà assegnati alla sede di Roma.

Come inviare il curriculum online

Per inviare il curriculum online bisogna digitare 'Italo lavora con noi' su un motore di ricerca in modo da accedere al portale del lavoro della società. Una volta all'interno di quest'ultimo, un click su 'Selezioni in corso' consentirà di avere a disposizione la pagina che elenca le offerte di lavoro, tra cui le posizioni descritte sopra. Cliccando la posizione preferita si potrà leggerne la descrizione e in più sarà possibile riempire i riquadri necessari a completare la domanda di lavoro.