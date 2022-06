La multinazionale Amazon continua a selezionare magazzinieri nei vari centri di distribuzione dislocati sul territorio nazionale. Tra questi vi è San Salvo, in provincia di Chieti, città in cui a breve aprirà un nuovo sito dell'azienda. Lo stipendio base sarà di 1680 euro lordi al mese e per partecipare alle selezioni non sarà necessario avere esperienza pregressa nella logistica. Le candidature online alle offerte di lavoro dovranno effettuarsi tramite la sezione jobs del portale aziendale.

Amazon: selezione di magazzinieri a 1680 euro lordi al mese

Dal portale del lavoro di Amazon si può notare la ricerca di magazzinieri a 1680 euro lordi al mese. I compiti di coloro che si candideranno per questa posizione lavorativa saranno di ricevere i prodotti in entrata, stoccarli, smistarli, confezionarli e metterli a disposizione dei corrieri. In generale, non viene richiesta esperienza al lavoratore ma la capacità di sollevare pacchi che possono arrivare fino a un peso di 15 kg e una buona conoscenza dell'italiano. Il contratto di lavoro sarà a tempo determinato e consentirà di lavorare part-time, full-time e con turni che possono comprendere la notte. I magazzinieri riceveranno anche servizi gratuiti come: bevande, parcheggio e trasporto dal centro città fino al posto di lavoro.

Tra le sedi che stanno cercando attualmente personale rientrano: Castelguglielmo-San Bellino, Passo Corese, Torrazza, Cividate al Piano, Agognate, Colleferro, Vercelli, Castel San Giovanni e San Salvo.

Amazon: la nuova apertura di San Salvo

A San Salvo, provincia di Chieti, aprirà nei prossimi mesi un nuovo magazzino di Amazon con l'obiettivo di creare 1000 posti di lavoro fissi entro tre anni.

La selezione dei magazzinieri da inserire nel nuovo stabilimento è appena partita e della scelta dei candidati si occuperanno le agenzie interinali Randstad e Gi group. Le stesse danno la possibilità di inserire le candidature online e di partecipare dal 20 giugno a incontri virtuali per presentare l'offerta lavorativa dell'azienda.

Come si effettuano le candidature online

Le candidature online possono effettuarsi digitando per prima cosa 'amazon lavora con noi' su un motore di ricerca. Comparirà il link al portale del lavoro e al di sotto sarà necessario cliccare la voce 'magazziniere' per essere condotti alla pagina di nostro interesse. All'interno di quest'ultima, un click su 'opportunità di lavoro' sotto la sede preferita mostrerà le agenzie che si occupano della relativa selezione. Se si clicca una delle agenzie, si aprirà una pagina che descrive la posizione del magazziniere ricercato da Amazon e il pulsante per inviare la domanda di lavoro.