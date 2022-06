Enel, multinazionale italiana dell’energia, aggiorna costantemente le proprie Offerte di lavoro sul suo sito ufficiale. In particolare sta cercando diplomati che possano candidarsi come tecnici in tutta Italia. Le candidature devono essere inoltrate in modalità esclusivamente telematica mediante la piattaforma aziendale.

Offerte di lavoro per diplomati: Enel assume tecnici

La società, tra i principali operatori integrati globali nei settori dell'energia elettrica e gas, sta cercando diplomati junior da impiegare per posizioni tecnico-operative su tutto il territorio nazionale.

Oltre al diploma conseguito nella scuola secondaria di secondo grado a indirizzo tecnico oppure professionale, Enel richiede agli aspiranti una forte motivazione e forza di volontà, rispetto delle scadenze, competenze nel settore elettrico e meccanico, buone conoscenze degli strumenti e dei programmi informatici. Le risorse devono essere anche disponibili a lavorare in reperibilità, essere sensibili al tema della sicurezza sul lavoro, avere capacità organizzative, propensione a relazionarsi, al problem solving e al lavoro di gruppo.

Lavoro Enel: tipo di contratto e come candidarsi

Per l'offerta di lavoro sopracitata, Enel propone inizialmente un contratto di apprendistato della durata di 36 mesi.

Durante questo periodo le risorse assunte in tutta Italia dovranno affrontare un percorso di formazione teorico-pratica e di affiancamento, con la presenza e il supporto costante di tutor aziendali. Per candidarsi è necessario recarsi sulla piattaforma ufficiale di Enel e, in particolare, nella sezione "Lavora con noi". In questa pagina bisognerà poi cliccare su "Posizioni aperte" e applicare come filtro "Italia", al fine di visionare tutte le offerte di lavoro disponibili sul territorio nazionale.

Una volta scelta la posizione a cui si è interessati, bisognerà cliccare su "Invia candidatura"; la procedura può essere ultimata solo pervia iscrizione al sito. Non è indicata una data di scadenza per l'inoltro della domanda.

Le altre posizioni aperte sul sito di Enel

Enel ha aperto diverse selezioni sia per diplomati sia per laureati. Sta cercando, infatti, anche credit analyst a Roma con laurea magistrale in Economia, i quali hanno la possibilità di candidarsi mediante le stesse modalità entro il 15 luglio 2022. A Milano e Napoli, invece, si selezionano junior cloud infrastructure engineer che abbiano conseguito un diploma superiore presso un istituto tecnico oppure un liceo scientifico. Le figure di customer care specialist devono essere in possesso di una laurea magistrale in Economia o Ingegneria e saranno assunte a Roma; anche in questo caso bisognerà candidarsi entro il 15 luglio.