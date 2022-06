Assunzioni in corso nell' azienda attiva nel settore della moda Oviesse. La società, infatti, ha recentemente indetto delle selezioni per addetti alle vendite e per addetti al magazzino che opereranno nei centri di distribuzione e negli store sparsi sul territorio nazionale italiano. Le candidature potranno essere inoltrate solo con la procedura telematica.

Oviesse avvia le assunzioni di personale

Le assunzioni nell'azienda Oviesse rappresentano un'occasione per i giovani in cerca di un'occupazione nel settore del commercio di abbigliamento e accessori per la moda.

Stando alle recenti offerte di lavoro pubblicate sul portale Oviesse, l'azienda ha aperto le assunzioni per addetti alle vendite da inserire nelle sedi di Roma, Padenghe sul Garda (Brescia) e Novara. Inoltre ricerca la figura di addetto al magazzino nelle sedi di Fidenza (in provincia di Parma), Rovereto (in provincia di Trento) e nell'Upim di Lastra a Signa (Firenze).

I requisiti richiesti per la figura di addetto alle vendite

Gli addetti alle vendite si occuperanno delle seguenti attività: garantire un alto standard di servizio al cliente, promuovere i prodotti dell'azienda e accogliere la clientela negli store. Inoltre essi avranno un ruolo fondamentale nella gestione del proprio reparto, nella sistemazione della merce negli scaffali e nella pulizia dei locali.

È richiesta un'esperienza anche breve nel settore della grande distribuzione organizzata, propensione al problem solving, attitudine al lavoro in team, ottime capacità di relazione e di gestione degli ordini.

Si ricercano anche magazzinieri

I magazzinieri, invece, si occuperanno della gestione del flusso delle merci all'interno del centro di distribuzione, dell'omogeneizzazione dei prodotti e collaboreranno strettamente con il punto vendita al fine di garantire un continuo approvvigionamento del negozio.

Si occuperanno anche delle procedure interne e della gestione degli ordini in partenza per il punto vendita. Anche in questo caso sarà necessaria un'esperienza maturata in contesti standardizzati e nell'ambito del fashion retail, propensione al lavoro di squadra, ottime doti di organizzazione e di pianificazione, capacità di relazione e nella risoluzione delle problematiche. Tra i requisiti preferenziali vi è anche una conoscenza del fashion system, delle tecniche del visual merchandising e di una lingua straniera.