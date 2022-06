Poste italiane ha aperto nuovamente le selezioni per portalettere. Si tratta di figure che si occupano della consegna della posta e dei pacchi mediante l'ausilio di un mezzo fornito dall'azienda. Non è richiesta esperienza per rivestire tale ruolo e nemmeno particolari competenze specialistiche, bisogna però essere diplomati e avere la patente di guida.

Assunzioni portalettere: offerte di lavoro di Poste Italiane

L'azienda apre periodicamente le proprie posizioni nella sezione "Carriere" del sito ufficiale. Nelle ultime ore, in particolare, ha avviato le selezioni per postini in tutta Italia.

Le figure, oltre a essere in possesso della patente per guidare il mezzo aziendale, devono aver conseguito il diploma nella scuola secondaria di secondo grado (superiore). Solo per la provincia di Bolzano è previsto che i portalettere debbano avere il patentino di bilinguismo (italiano e tedesco). Coloro che desiderano inviare la propria candidatura e sono in possesso di patente e diploma possono candidarsi attraverso il sito ufficiale.

Assunzioni postini: come inviare la domanda e la procedura delle selezioni

Sulla piattaforma di Poste Italiane, nella sezione "Carriere" e poi "Posizioni aperte" è disponibile un elenco contenente tutte le selezioni avviate dalla società. Per candidarsi come postini bisogna cliccare sulla posizione "Portalettere" e poi su "Invia candidatura ora".

Le risorse considerate idonee per il lavoro saranno contattate, tramite l'email fornita in fase di selezione, dopo una settimana dalla scadenza dell'annuncio.

In questo caso la scadenza per inviare la domanda è il 3 luglio 2022: i candidati saranno chiamati a sostenere un esame di logica e coloro che supereranno la selezione affronteranno una prova utile a verificare l'idoneità nella guida del veicolo aziendale.

Infine i portalettere saranno assunti a tempo determinato e potranno indicare la loro preferenza per una delle province di tutta Italia. Le assunzioni avverranno sia in base alle preferenze dei candidati sia in base alle necessità di Poste Italiane.

Poste: le altre posizioni aperte sul sito ufficiale dell'azienda

Poste Italiane ha aperto le selezioni anche per altri diplomati e laureati.

Gli addetti allo sportello (figure di front-end) si cercano nella provincia di Bolzano e devono aver conseguito un diploma nella scuola secondaria di secondo grado. I laureati hanno la possibilità di candidarsi come: consulenti finanziari in tutta Italia; ingegneri per le sedi di Bologna, Firenze, Pescara, Cagliari, Napoli, Reggio Calabria, Bari, Palermo, Roma, Torino, Genova, Milano e Venezia; risorse per la Funzione digital, technology e operations in tutta Italia.