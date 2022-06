Proseguono le assunzioni nel gruppo Poste Italiane attivo nel settore finanziario e postale. L'azienda, infatti, ha da qualche tempo avviato le assunzioni di personale al fine di potenziare i propri organici ricercando varie figure da inserire nell'ambito della consegna della corrispondenza e nel settore commerciale.

Aperte nuove assunzioni in Poste Italiane

Nel dettaglio, sono aperte le assunzioni per portalettere e consulenti finanziari da distribuire nelle varie regioni d'Italia. Le candidature per le posizioni in essere dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando la procedura telematica attraverso il sito del gruppo Poste Italiane.

Secondo le Offerte di lavoro di recente pubblicazione, infatti, l'azienda ricerca portalettere per le sedi presenti nelle varie regioni italiane.

Si ricerca la figura di portalettere su territorio nazionale

I primi avranno il compito di smistare la posta in arrivo in filiale, catalogarla secondo le indicazioni ricevute e provvedere alla consegna della corrispondenza. Per far ciò dovranno utilizzare un moto mezzo aziendale 125 cc. Per candidarsi alla posizione di portalettere sarà necessario un diploma, patente B per la guida del ciclomotore che verrà messo a disposizione direttamente dall'azienda. Non viene richiesta, invece, una precedente esperienza nello stesso settore.

I requisiti richiesti per consulenti finanziari

I consulenti finanziari, invece, avranno funzione di commercializzazione dei prodotti e servizi di proprietà del gruppo e si interfacceranno con la clientela allo scopo di risolvere le eventuali problematiche e proporre le soluzioni migliori. Avranno anche l'opportunità di prendere parte a dei corsi di formazione che serviranno per l'apprendimento delle mansioni da svolgere nel campo.

In questo caso, sarà richiesto il possesso di una laurea in materie economiche o giuridiche, conoscenza di principali software informatici e soprattutto del pacchetto Office, capacità di organizzazione e pianificazione e attitudine al lavoro di gruppo. Richiesta anche una capacità di apprendimento e nelle relazioni interpersonali.

Gli interessati alle assunzioni potranno consultare tutte le posizioni disponibili e, dopo aver scelto la sede e l'offerta di lavoro desiderati potranno procedere alla registrazione sull'apposito form presente sul portale del gruppo Poste Italiane, dove si potrà allegare il proprio curriculum vitae accompagnato da una lettera di presentazione. I candidati in linea con i requisiti richiesti verranno convocati dall'ufficio del personale e sottoposti a dei colloqui conoscitivi.