Attraverso un nuovo annuncio pubblicato sul sito web di Poste Italiane, nella giornata del 20 giugno, è stata comunicata la nuova selezione che interessa il profilo di sportellista e riguarda le sedi sparse su tutto il territorio il territorio nazionale.

Coloro che sono interessati a inviare la propria domanda di partecipazione, per prendere parte alla procedura in questione, hanno a disposizione l'intera settimana per farlo, in quanto il termine ultimo per candidarsi è stato fissato a domenica 26 giugno.

Le mansioni degli sportellisti

Gli operatori di sportello sono quelle figure che, all'interno degli uffici postali, lavorano a diretto contatto con il pubblico.

In modo più specifico, gli sportellisti sono coloro che si occupano di effettuare attività di promozione e vendita dei prodotti offerti da Poste Italiane, svolgendo anche attività di natura amministrativa, operando sempre nel rispetto degli standard di qualità richiesti dall'azienda.

In secondo luogo, inoltre, i candidati selezionati saranno chiamati a offrire assistenza agli utenti, sempre in un'ottica di fidelizzazione.

Caratteristiche contrattuali e requisiti di partecipazione

Possono prendere parte alla procedura di selezione tutti coloro che sono in possesso del diploma di scuola superiore, conseguito con un punteggio di 70 su 100 oppure 42 su 60. Non sono richiesti ulteriori requisiti più specifici, sebbene nell'annuncio è specificato che potranno essere valutati positivamente il possesso di un titolo di laurea oppure l'aver conseguito il diploma con una votazione maggiore rispetto a quella specificatamente richiesta.

Coloro che saranno selezionati per ricoprire il ruolo di sportellista, saranno assunti con un contratto a tempo indeterminato, con orario di lavoro part time o full time, a seconda delle necessità aziendali legati alla sede geografica prescelta. Come già previamente accennato, le assunzioni si svolgeranno in tutte le regioni italiane, ma il numero dipenderà dalle esigenze legate a Poste Italiane.

Modalità di invio delle domande di partecipazione

Le candidature devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il form appositamente predisposto sul sito web di Poste Italiane nella sezione "recruiting".

Per farlo il candidato non dovrà far altro che raggiungere quest'area del sito web della società e selezionare, tra quelli presenti, l'annuncio di lavoro di proprio interesse. Cliccandoci sopra si aprirà la scheda del singolo profilo; attraverso il pulsante "invia candidatura ora" si avvierà la procedura per caricare i propri dati.l