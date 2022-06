Nuove assunzioni da parte di Poste italiane per operatori di sportello. L'annuncio pubblicato il 20 giugno sul suo sito ufficiale prevede l'inserimento a tempo indeterminato di tali nuove figure professionali. Fra le mansioni previste c'è quella di incassare e consegnare in pagamento denaro e titoli di credito in cambio di operazioni postali o servizi finanziari, seguendo procedure prestabilite e mantenendo scrittura delle operazioni eseguite. Inoltre si occuperanno di effettuare attività di promozione e vendita dei prodotti offerti da Poste Italiane.

L'annuncio è di particolare interesse in quanto le immissioni si concentreranno sull'intero territorio nazionale, tenendo in considerazione però le specifiche necessità aziendali.

Poste Italiane ricerca operatori di sportello: requisiti e scadenza: 26 giugno

Tra i requisiti generali che l'operatore di sportello deve avere non deve mancare il conseguimento del diploma di scuola superiore quinquennale con voto minimo pari a 70/100 o 42/60. Saranno inoltre presi in considerazione ulteriori titoli di studio quali ad esempio il possesso della laurea e/o votazione superiore a quella minima richiesta. Non è richiesta una specifica esperienza sul campo e possono partecipare i candidati di entrambi i sessi, senza limiti d'età.

Tale annuncio di lavoro è soggetto però a una data di scadenza da tenere in considerazione che coincide con il 26 giugno 2022.

L'operatore di sportello una volta inserito dovrà svolgere un orario di lavoro part time o full time sempre in base alle reali esigenze aziendali.

Processo di selezione e stipendio annuo previsto

Quanto al processo di selezione questo si svolge interamente in forma online e inizia con una telefonata.

Il candidato idoneo infatti sarà contattato da Poste e/o da società di selezione da Poste incaricate. In via generale, per i candidati che non hanno maturato significative esperienze professionali la selezione viene effettuata utilizzando test attitudinali e di lingua inglese, prove di gruppo e colloqui individuali. L'ultimo step della selezione consiste in un’intervista tecnica effettuata dal responsabile della struttura nel quale effettivamente andrà a lavorare lo sportellista.

A tale fase accedono solo i candidati risultati idonei alla prima fase di selezione curata dal soggetto responsabile delle Risorse Umane. Lo stipendio annuo lordo dell'addetto allo sportello postale oscilla in media tra i 15.000 e i 20.000 euro. La retribuzione varia sensibilmente a seconda del tipo di contratto.