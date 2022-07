Enel ha aperto delle posizioni volte alla selezione di personale interessato a svolgere mansioni in ambito tecnico-professionale anche senza esperienze lavorative pregresse nel settore.

Infatti l'azienda italiana di energia sta cercando su tutto il territorio nazionale delle figure junior altamente motivate ad essere formate per i profili professionali selezionati, tramite un percorso di affiancamento che porterà alla specializzazione nel settore. Ma quali sono i requisiti richiesti da Enel?

I requisiti richiesti dall'azienda italiana di energia per essere assunti nelle posizioni tecnico-operative

Tra i requisiti richiesti da Enel per tale posizione, come titolo di studio, figura il diploma di scuola secondaria di secondo grado presso l'istituto tecnico o professionale dalla durata quinquennale. In particolare, il diploma deve essere stato conseguito dagli aspiranti in indirizzo elettrico, meccanico, elettronico o comunque in indirizzi afferenti al settore dell'energia.

Come prima accennato, non è richiesta un'esperienza pregressa, ma l'azienda cerca personale che abbia acquisito delle competenze tecniche nell'ambito e che sia disponibile a svolgere attività lavorative in reperibilità.

Inoltre i candidati devono avere buone conoscenze nelle competenze digitali e capacità organizzative e relazionali. Sarà valutata anche la sensibilità degli aspiranti nei confronti del tema della sicurezza e nel rispetto delle scadenze.

La tipologia di contratto lavorativo che Enel energia propone ai candidati in tale profilo professionale

I profili junior selezionati firmeranno con l'azienda un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di tre anni, che consentirà loro di cominciare un percorso di formazione tecnico-pratica. Inoltre i neoassunti saranno anche affiancati da tutor aziendali, i quali li supporteranno costantemente nello svolgimento delle mansioni lavorative.

Dopo l'espletamento di tale percorso formativo, i candidati potranno proporsi per posizioni senior con tipologie di contratti diversi.

Come candidarsi in via telematica nella multinazionale dell'energia per questa posizione

Per candidarsi, gli aspiranti devono inviare all'azienda la propria domanda di candidatura in via telematica. In particolare, bisogna visitare il sito ufficiale di Enel energia all'indirizzo "enel.taleo.net", nella sezione dedicata alle carriere.

Successivamente, scorrendo tra le varie posizioni aperte, bisogna cliccare sulla dicitura "Diplomati per posizioni tecnico-operative" e su "Invia candidatura ora".

Gli utenti devono effettuare l'accesso al sito tramite le proprie credenziali o tramite il proprio account Google ed avere cura di compilare tutti i campi relativi alle informazioni anagrafico-curriculari.