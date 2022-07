Unipolsai seleziona laureati in legge ed economia, ingegneria Informatica o ingegneria gestionale anche senza esperienze lavorative pregresse nel settore. I contratti che saranno stipulati sono a tempo determinato o con possibilità di conversione a tempo indeterminato.

L'azienda italiana specializzata nelle assicurazioni offre sia percorsi formativi per migliorare la professionalità dei neoassunti; sia ticket restaurant per i giorni di lavoro e altre varie agevolazioni.

Iter della selezione e come candidarsi

L'iter della selezione generalmente prevede un colloquio conoscitivo, dopo una prima scrematura dei curricula da parte dei responsabili delle risorse umane.

Per inviare la candidatura occorre accedere attraverso il sito aziendale Unipolsai alla sezione 'Lavora con noi', e visualizzare le varie offerte di lavoro disponibili.

In tal modo si può allegare il curriculum vitae tramite il form in risposta agli annunci.

Le figure ricercate: giuristi, receptionist, addetti contabilità clienti, liquidatori

Fra le figure ricercate vi è quella di liquidatore sinistri merci per la sede di Genova che all’interno del settore sinistri trasporti e aviazione dovrà gestire, nei limiti delle autonomie concesse, tutto il processo liquidativo dall’apertura al pagamento con rispetto dei tempi e delle scadenze. Si richiede la Laurea, almeno triennale, in ambito giuridico o economico e una conoscenza della contrattualistica nel ramo trasporti e delle tecniche assuntive trasporti merci.

Si offre inserimento a tempo determinato o indeterminato in funzione dell'anzianità.

Ancora si ricercano Customer Service Coordinator per la sede di Milano che avrà la responsabilità di coordinare il servizio clienti, garantire standard di servizio, intervenire con i provider per migliorare la qualità del servizio offerto. Si richiede la Laurea, preferibilmente in Economia e due anni di esperienza in ruoli di coordinamento.

Per tale posizione non è noto il tipo di contratto che sarà stipulato. Nell'elenco delle posizioni aperte si trova quella di Receptionist a Milano che dovrà occuparsi di accoglienza, assistenza e gestione interna del cliente. Dovrà gestire gli aspetti amministrativi del ricevimento e degli altri reparti nel rispetto delle procedure e degli standard di Gruppo.

Si offre contratto a tempo determinato di 1 anno con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Si richiede la disponibilità a lavorare in turni diurni, serali e notturni. Si prevede l'ingresso da luglio 2022.

Ancora si assume Responsabile coordinamento, innovazione, processi e procedure sinistri che avrà la responsabilità di coordinare, in stretta collaborazione con le funzioni IT, le attività di sviluppo della piattaforma di liquidazione sinistri. La sede di lavoro è Bologna. Si richiede la Laurea magistrale in Ingegneria Informatica o Ingegneria Gestionale conseguita con ottima votazione finale e un'esperienza professionale di almeno 8/10 anni nella gestione e nel coordinamento di progetti di sviluppo di sistemi informatici complessi.

Il candidato in possesso delle esperienze richieste sarà inserito con qualifica di Funzionario a tempo pieno.

Un'altra figura ricercata è quella per Legal Specialist con buona autonomia decisionale e una forte propensione all’apprendimento e alla crescita. La risorsa dovrà fornire assistenza legale alle altre strutture e contribuire alle attività di segreteria societaria. Provvederà a redigere, revisionare e presidiare la contrattualistica attiva e passiva di competenza. Si richiede Laurea in Giurisprudenza e almeno 3-5 anni di esperienza in azienda, studio o società di consulenza preferibilmente in ambito sistemi di pagamento. La sede di lavoro è Milano. Per tale posizione non è noto il tipo di contratto che sarà stipulato.

Viene prevista l'immissione anche di in Amministrativo contabile che si occuperà di missione fatture vendita; registrazione incassi; controllo corretta trasmissione fatture elettroniche e corrispettivi telematici; analisi e controllo contabilizzazione. Si offre contratto a tempo determinato di 1 anno con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. La sede di lavoro è Milano.

Inoltre si ricercano Laureati in legge che si occuperanno di: fornire assistenza tecnica alle Agenzie in ambito assuntivo su prodotti standardizzati. Dovranno supportare le Agenzie nello sviluppo e manutenzione del portafoglio e analizzare e gestire eventuali convenzioni. Costituiscono titolo preferenziale un'esperienza maturata presso altra Compagnia in ambito assuntivo o liquidativo.

La Sede di lavoro è San Donato Milanese.

Infine si assume un Addetto alla Comunicazione Interna da inserire all'interno della Direzione Corporate Communication e Media Relations. La risorsa si occuperà di: proporre, sviluppare e pubblicare contenuti editoriali (news, video, e-mail marketing, newsletter, post, etc.); analizzare eventuali esigenze sui temi di comunicazione interna di altre direzioni/funzioni aziendali. Dovrà supportare con la promozione di piani di comunicazione integrati, eventuali progetti ed attività delle stesse. Occorre aver conseguito Laurea Umanistica con eccellente votazione. La sede di lavoro è Bologna, con possibili trasferte sul tutto il territorio nazionale: si offre contratto di 12 mesi.