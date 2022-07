Italo sta cercando personale da impiegare a bordo e per lavoro d'ufficio. In particolare, l'azienda europea per il trasporto ferroviario ha bisogno di diplomati come hostess, steward e macchinisti mentre i laureati lavoreranno come controller junior e senior. Per inviare il curriculum online non ci sono scadenze ed è possibile candidarsi attraverso il portale dedicato alle carriere.

Italo: lavoro a bordo per hostess, steward e macchinisti diplomati

Hostess e steward diplomati accoglieranno a bordo gli utenti di Italo, forniranno le informazioni richieste, controlleranno l'operatività della stazione assegnata e promuoveranno l'offerta del servizio.

Per partecipare alle selezioni sarà sufficiente avere un diploma di scuola superiore, esperienza di questo tipo e almeno la conoscenza dell'inglese. Il contratto di lavoro prevede un periodo formativo iniziale di 1 mese, mentre successivamente si svolgeranno turni lavorativi, anche durante i festivi. Si lavorerà a: Padova, Venezia, Verona PN, Milano, Bologna CE, Firenze SMN, Roma e Napoli CE.

Italo cerca anche macchinisti per condurre un convoglio altamente tecnologico. I candidati ideali dovranno essere diplomati che abbiano già condotto un treno per 1 anno. Inoltre, saranno fondamentali licenza europea e certificato complementare. L'inquadramento prevede turni di giorno, notte, nei festivi e si potrà lavorare a: Napoli, Roma o Milano.

Italo: lavoro d'ufficio per controller junior e senior laureati

Il controller junior ricercato da Italo si occuperà di un determinato lavoro d'ufficio, ovvero: collaborerà alla redazione di prospetti previsionali, conti consuntivi e report richiesti da un nuovo progetto. Per questo ruolo l'azienda avrà bisogno di laureati in economia, statistica o ingegneria gestionale, con 3 anni di esperienza nel settore, conoscenza di Office, Sap e dell'inglese.

Il contratto di lavoro sarà adeguato alle esperienze già acquisite dal candidato e si verrà assegnati alla sede di Roma.

Quanto alla figura del controller senior, il lavoratore dovrà analizzare costi, investimenti e assicurare la corretta applicazione della contabilità analitica e del processo di controllo. Tra i requisiti richiesti da Italo vi sono: possesso di una laurea in economia, statistica o ingegneria gestionale, esperienza di almeno 4 anni in questo campo, conoscenza di Sap, Office e dell'inglese.

Riguardo a inquadramento e sede lavorativa, valgono le stesse condizioni della posizione precedente.

Candidature online

Le candidature online alle offerte di lavoro descritte si effettuano tramite il portale del lavoro di Italo. Il primo passo da compiere è digitare 'italo lavora con noi' su un motore di ricerca per avere il link alla piattaforma indicata. All'interno di questa compariranno subito le posizioni di lavoro a bordo, basterà cliccarle e usare il pulsante presente in fondo alla loro descrizione per procedere all'invio del curriculum. Se invece si sceglie di candidarsi per le posizioni di lavoro d'ufficio allora sarà necessario cliccare su 'Selezioni personale di staff', cliccare le figure di controller e compilare il modulo al loro interno.