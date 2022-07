Nella giornata di oggi, 25 luglio, è stato pubblicato sul sito web di Poste Italiane un nuovo annuncio di lavoro funzionale alla selezione di nuovi portalettere in alcune regioni d'Italia: le assunzioni infatti, non riguardano l'intera nostra penisola ma soltanto Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria.

Per candidarsi, i soggetti interessati alla partecipazione avranno soltanto una settimana di tempo: la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata al prossimo 31 luglio.

Caratteristiche richieste per partecipare

Per partecipare alla selezione non sono necessari particolari requisiti tecnici o professionali, ma saranno sufficienti:

il diploma superiore,

la patente in corso di validità,

per la provincia di Bolzano, il patentino di bilinguismo.

Nell'annuncio, non è segnalato il punteggio minimo che bisogna aver conseguito al diploma per poter partecipare, ma si specifica che, in caso di convocazione in azienda, bisognerà presentare il documento che attesti il possesso del titolo di studio richiesto.

Requisiti contrattuali

Coloro che saranno selezionati attraverso la procedura di selezione in oggetto verranno introdotti in azienda con un contratto di lavoro a tempo determinato.

Le regioni interessate sono quelle individuate nel paragrafo precedente, ma è necessario specificare che le province nelle quali saranno effettuate le assunzioni e il numero delle stesse, dipenderà dalle esigenze proprie dell'azienda. Ciascun candidato, nella propria richiesta di partecipazione, potrà segnalare una sola area geografica di interesse.

Modalità di candidatura e di selezione

Come già previamente specificato, le domande dovranno pervenire telematicamente entro il prossimo 31 luglio, attraverso il form appositamente predisposto sul sito web di Poste Italiane. Il form in questione è raggiungibile attraverso la sezione "recruiting" del sito: ciascuno dovrà cliccare sull'annuncio di lavoro di proprio interesse e scorrere fino alla fine; per inserire i propri dati anagrafici sarà necessario cliccare sul pulsante "invia candidatura ora".

Qualora il candidato dovesse essere considerato idoneo a ricoprire il ruolo di portalettere, entro una settimana dalla scadenza del termine per presentare le domande, riceverà dalla società Giunti OS un invito a sostenere le prove di selezione, che consistono in un test attitudinale e successivamente in un colloquio in azienda e in una prova di guida.