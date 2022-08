La multinazionale tedesca Lidl ha recentemente avviato le assunzioni per addetti alle vendite da inserire nelle molteplici filiali presenti anche sul territorio nazionale. Inoltre, ricerca la figura di operatore di filiale per il quale non viene richiesto alcun titolo di studio specifico.

Lidl avvia nuove assunzioni di personale

Si tratta di una buona opportunità di lavoro per molti giovani diplomati e non che desiderano affiancare professionisti del settore della grande distribuzione organizzata e che abbiano voglia di intraprendere un percorso lavorativo solido e approfondire le proprie conoscenze nell'ambito delle vendite.

Attualmente, Lidl ha aperto le assunzioni per la figura di addetto alle vendite da inserire nei diversi punti vendita presenti ad Iseo (Brescia), Cologno Monzese (Milano), Carignano (Torino), Alessandria, Sesto Calende e Luino (Varese) e Massa Carrara. Inoltre, si ricercano operatori di filiale che opereranno nelle sedi di Pizzighettone (Cremona), Cologno Monzese in provincia di Milano e Gerenzano (Varese).

Selezioni per addetti alle vendite

Le risorse che si candideranno per la posizione di addetto alle vendite ricopriranno un ruolo di responsabilità all'interno dei reparti vendita, occupandosi dello smistamento e della sistemazione della merce, delle operazioni di incasso, di fornire adeguate informazioni alla clientela e provvedere alla loro accoglienza, oltre a fornire supporto nelle fasi di pulizia dei locali.

Dovranno anche collaborare con il team per una corretta gestione del punto vendita e rifornire continuamente i bancali. Per candidarsi alla posizione di addetto alle vendite sarà necessario un diploma di maturità in qualsiasi ambito, possedere uno spiccato orientamento al cliente, avere una propensione al lavoro di squadra ed un approccio al multitasking.

I requisiti richiesti per il profilo di operatore di filiale

Gli operatori di filiale, invece, dovranno affiancare gli addetti alle vendite. Anche loro, infatti, dovranno occuparsi della sistemazione della merce e della preparazione dei nuovi articoli in promozione. In questo caso non sarà necessario il possesso di un titolo specifico, ma servirà un orientamento al cliente, attitudine allo svolgimento di più mansioni contemporaneamente, una buona affidabilità, precisione e flessibilità oraria.

Inoltre, i candidati ideali dovranno essere disponibili a lavorare su turni e nei giorni festivi e avere un approccio al team working. Gli interessati alle assunzioni nella multinazionale Lidl potranno consultare le Offerte di lavoro attive e, successivamente procedere alla registrazione nella sezione dedicata del portale, dove si potrà allegare il curriculum.