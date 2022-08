Eni ha avviato le selezioni di diplomati per lavoro in deposito carburanti e di laureati da inserire in ufficio come esperti regolazione finanziaria e dati. Inoltre, ai laureati verrà somministrato un contratto a tempo indeterminato. L'invio del cv online per queste posizioni potrà effettuarsi esclusivamente attraverso la pagina web aziendale dedicata alle carriere ed entro determinate scadenze.

Eni: diplomati per lavoro in deposito carburanti

Eni sta selezionando diplomati da impiegare nel deposito carburanti. Il personale scelto dovrà: ricevere, movimentare, stoccare, spedire i prodotti assegnati, avvisare nel caso di eventi anomali e controllare che le strumentazioni utilizzate funzionino correttamente.

Il lavoro richiede il possesso di un diploma di scuola superiore, fino a 3 anni di esperienza nel settore e conoscenza delle attrezzature industriali. Si lavorerà a tempo determinato per 1 anno presso la sede di Rho, in provincia di Milano. L'annuncio scade il 16 ottobre.

Laureati in ufficio: lavoro a tempo indeterminato come esperti regolazione finanziaria

Laureati sono ricercati a tempo indeterminato da Eni per lavorare in ufficio come esperti regolazione finanziaria. Nel dettaglio, i candidati che passano la selezione si occuperanno delle seguenti mansioni: controllo di come vengono applicati i regolamenti finanziari nelle zone in cui opera l'azienda, aggiornamento della forza lavoro a tutti i livelli sull'impatto conseguente all'applicazione delle norme finanziarie, collaborazione con le aree d'azienda in caso di modifiche alle procedure aziendali per via delle regolamentazioni attuate e partecipazione alla definizione o eventuale modifica delle regole finanziarie.

Il futuro dipendente dovrà avere una laurea economica o giuridica, in via facoltativa una consolidata esperienza nel campo del gas e dei mercati che lo regolano, conoscenza di Office e dell'inglese. Il lavoro a tempo indeterminato verrà svolto a San Donato Milanese ed è possibile candidarsi online fino al 5 settembre.

Eni seleziona esperti dati laureati per lavoro a tempo indeterminato

I laureati scelti da Eni per lavoro a tempo indeterminato come esperti dati dovranno applicare metodi di analisi scientifica che consentano di ottenere statistiche precise sulle performance aziendali. Tale analisi dei dati dovrà essere utile per valutare la fattibilità dei progetti e verrà poi condivisa con le altre funzioni aziendali.

La rilevanza di questo ruolo richiede il possesso di una laurea in matematica, informatica, statistica o in ambito tecnologico, esperienza di 3 anni, conoscenza dell'inglese e delle tecniche e dei modelli di data science descritti nell'annuncio ufficiale. Il nuovo assunto lavorerà a San Donato Milanese e il cv online per questa posizione può essere inviato entro il 4 settembre.

Cv online con scadenze

L'invio del cv online andrà eseguito attraverso la pagina web aziendale del lavoro. Da ricordare che le offerte di lavoro di cui si è parlato hanno delle scadenze e la prima cosa da fare per candidarsi è digitare 'eni lavora con noi' su un motore di ricerca così da ottenere il link al portale indicato prima.

Al suo interno comparirà subito la lista delle posizioni aperte che include le tre offerte in questione. Un click sulla propria preferenza ne mostrerà le caratteristiche più il pulsante 'Candidati online' necessario a inoltrare la domanda di lavoro.