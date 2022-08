Poste italiane continua a selezionare sportellisti, consulenti ed esperti logistica. Di queste tre posizioni, la prima è rivolta ai diplomati mentre le altre sono dedicate ai laureati. Il cv online può essere inviato esclusivamente utilizzando la sezione carriere della pagina web aziendale e ci sono dei termini di scadenza entro cui poterlo fare. Ad esempio, per candidarsi al ruolo di consulente c'è tempo ancora fino a fine agosto.

Poste italiane sta selezionando diplomati nel ruolo di sportellisti

Gli sportellisti selezionati da Poste Italiane dovranno essere diplomati e avranno il compito di: informare il cliente sui servizi proposti, eseguire le operazioni richieste rispettando le regole aziendali e vendere i prodotti postali.

Come anticipato, basterà avere un qualsiasi diploma di scuola superiore per candidarsi e in più sarà indispensabile allegare nella candidatura la copia dell'attestato bilingue poiché il candidato andrà a lavorare in una delle filiali della provincia di Bolzano. Lo sportellista scelto dovrà adempiere la sua mansione a tempo determinato e l'annuncio scadrà il 31 dicembre.

Poste italiane assumerà consulenti laureati

I consulenti da assumere in Poste italiane dovranno essere laureati e si occuperanno della consulenza globale finanziaria al cliente. Per far parte della squadra di consulenti di questa azienda bisogna avere una laurea, ma l'annuncio ufficiale non specifica il tipo. Inoltre, saranno graditi candidati che sappiano affrontare un pubblico e abbiano dimestichezza con il programma Office.

In ogni caso, una volta contattati vi è la possibilità di partecipare a un evento virtuale in cui viene presentata la posizione e se idonei si potrà proseguire frequentando un apprendistato con la possibilità di una futura assunzione. Si verrà assegnati a una delle filiali presenti nelle seguenti regioni: Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Valle d'Aosta, Friuli, Trentino, Liguria, Umbria, Marche, Lazio, Toscana e Sardegna.

Cv online entro il 31 agosto.

Lavoro in Poste italiane per esperti logistica laureati

I laureati hanno la possibilità di lavorare in Poste italiane come esperti logistica. I nuovi arrivati saranno assunti per conto della società SDA Express Courier e avranno il compito di progettare innovazioni in grado di migliorare la logistica aziendale.

Per accedere alla selezione sarà importante avere una laurea in ingegneria gestionale, meccanica o materie analoghe, esperienza di almeno 2 anni e conoscenza approfondita del pacchetto Office. L'esperto in questione verrà inquadrato a tempo indeterminato in base al contratto nazionale del lavoro nella categoria logistica e trasporti. Egli lavorerà presso le sedi di Landriano, in provincia di Pavia, e Bologna ma potrà capitare di doversi spostare in altre filiali. Per ogni altra informazione l'azienda mette a disposizione l'email presente nell'annuncio ufficiale. Candidature aperte fino al 2 ottobre.

Candidature tramite l'invio del cv online

Le candidature alle tre offerte di lavoro descritte possono effettuarsi tramite l'invio del cv online all'interno della sezione carriere del sito web aziendale.

La prima cosa da fare è digitare 'poste italiane lavora con noi' su un motore di ricerca e cliccare il link della relativa piattaforma. In seguito, sarà necessario un altro click su 'Posizioni aperte' in fondo alla pagina, in modo da ottenere le ricerche in corso. Infine, cliccando posizione la preferita, si entrerà nella descrizione la quale contiene anche il pulsante 'Invia candidatura ora', fondamentale per portare a termine la domanda di lavoro.