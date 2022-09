Le Offerte di lavoro di pubblicate recentemente sul sito Italo riguardano vari profili professionali. In particolare si cercano diplomati e laureati da inserire come ingegneri sicurezza, controllori, assistenti, macchinisti. Non sono previsti limiti temporali e l'offerta riguarda entrambi i sessi. Le nuove risorse in alcun casi non dovranno dimostrare di avere esperienze sul campo pregresse.

Come inviare la candidatura

Tutti gli interessati possono collegarsi al sito di Italo, dove attraverso la Home si può accedere alla sezione 'Lavora con noi' e poi 'Posizioni aperte'.

Si può quindi caricare il proprio curriculum con i dati personali.

La Direzione Risorse Umane garantisce, nell’ambito delle strategie aziendali, l’impostazione e l’attuazione di processi di carriera (potenziale, performance e formazione del personale).

Tutte le posizioni aperte: amministrativi, macchinisti, assistenti

Fra le posizioni aperte vi è quella di macchinisti diplomati, in grado di condurre treni sofisticati e altamente tecnologici. Il candidato selezionato deve aver conseguito un diploma di scuola superiore, e avere una Licenza Europea di condotta treni in corso di validità; un certificato complementare di categoria B in corso di validità e un' esperienza nel ruolo di macchinista superiore a 1 anno.

Le sedi lavorative: sono Roma, Milano, Napoli. Ancora si selezionano senior controller e controller che dovranno supportare i processi gestionali previsionali, effettuare a predisporre analisi ad hoc per il monitoraggio dei costi e degli investimenti aziendali, manutenere il modello di controllo gestionale e la contabilità analitica.

Si richiede laurea in discipline tecniche e un'esperienza di 3 o 5 anni a seconda del ruolo senior o meno. La sede di lavoro è Roma.Il controller verrà remunerato in base al grado di competenza già in suo possesso.

L'offerta lavorativa riguarda anche i neolaureati economici, statistici o in ingegneria gestionale, da inserire in diverse funzioni aziendali.

Ancora l'azienda seleziona assistenti da inserire a supporto del Top management aziendale che si occuperanno di accoglienza e ricevimento ospiti, gestione completa dell'agenda del chief, organizzare riunioni, viaggi , trasferte e note spese. Inoltre dovranno gestire lo smistamento e l'archiviazione della corrispondenza in ingresso e uscita della Direzione. Procedono anche alla redazione di documenti societari e gestiscono i rapporti con interlocutori esterni ed interni. Si richiede diploma di scuola secondario o laurea. La sede di lavoro è Roma. Viene previsto anche uno Stage Addetto Budget e Controlling nella sede di lavoro in Via Casilina 1, RM (Italia). Infine Italo recluta anche network security engineer che dovranno aver conseguito una laurea magistrale in ingegneria informatica e telecomunicazioni poichè dovranno gestire strumenti e procedure atte a garantire un elevato livello di sicurezza ICT.