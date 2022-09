Varie le Offerte di lavoro e le assunzioni previste per fine settembre, ottobre e novembre 2022. Si parte dalle 1.400 assunzioni previste da Royal Caribbean International di figure per l'intrattenimento ai 1.500 posti liberi per Lucca Comics and Games, ma anche dalle 17 opportunità per manutentori nel Gruppo Torinese Trasporti (GTT). Sda Express Courier cerca invece ingegneri: la candidatura può avvenire entro il 2 ottobre prossimo direttamente dal portale di Poste Italiane.

Assunzioni Royal Caribbean: offerte di lavoro per 1.400 posti nell'intrattenimento, ecco come candidarsi

Sono 1.400 le assunzioni previste da Royal Caribbean International dei professionisti dell'intrattenimento. Possono presentare la propria candidatura soprattutto artisti, musicisti, specialisti della produzione artistica, esperti nella creazione di spettacoli teatrali, di pattinaggio sul ghiaccio, musicali e acrobazie. I prescelti andranno a lavorare nella compagnia di crociere più grande del mondo che conta 26 navi, compresa la nuova Icon of the Seas. Per presentare la propria candidatura è necessario navigare nella sezione "Entertainment" del sito ufficiale, o in "Lavora con noi" posta nella parte bassa della home page di Royal Caribbean International.

È necessaria la registrazione della propria utenza personale.

Offerte di lavoro, 1.500 posti al Lucca Comics and Games, assunzioni per fine ottobre 2022: stipendio fino a 80 euro al giorno

Numerose le opportunità di lavoro al Lucca Comics and Games, in programma nella città toscana dal 28 ottobre al 1° novembre 2022. Le offerte di lavoro hanno un minimo di 5-6 giorni lavorativi, ma varie attività cominciano già dall'inizio o dalla metà del mese di ottobre.

Si cercano, in particolare, addetti al controllo accessi, sia pedonale che veicolare, tecnici e facchini per gli eventi in programma (orari dalle 7:00 alle 19:00 e dalle 19:00 alle 7:00 del giorno dopo) nei giorni della manifestazione, addetti alla sicurezza, standisti e addetti alla vendita (per 7 giorni, dal 27 ottobre al 2 novembre 2022).

Quasi tutte le figure ricercate dovranno svolgere un briefing online della durata di 20 ore. Nelle giornate di presenza è sempre previsto un buono pasto. Per gli standisti il compenso è di 75-80 euro al giorno. La candidatura è possibile solo tramite i portali delle agenzie di lavoro interinali: la ricerca delle figure professionali richieste va fatta sui siti di Maw ed Etjca, oltre a quello dell'agenzia specializzata nel reclutamento per grandi eventi Winch S.r.l.

Opportunità di lavoro: si cercano ingegneri in Sda-Poste Italiane e manutentori a Torino

Tra le altre offerte di lavoro di fine settembre e ottobre 2022, si menzionano i 17 profili di manutentori ricercati dal Gruppo Torinese trasporti (Gtt).

Le assunzioni prevedono sette profili con contratti di apprendistato professionalizzante nell'area meccanica e meccatronica e altri 10 nell'area elettrotecnica ed elettronica. L'invio della propria candidatura è possibile sul sito ufficiale del gruppo torinese, nella sezione "Lavora con noi". Infine, Sda Express Courier, azienda di spedizioni nazionali e internazionali appartenente al Gruppo Poste Italiane, cerca ingegneri meccanici, gestionali e similari con esperienza pregressa da due a cinque anni. Si richiede la conoscenza tecnica in ambito Lean manufactuiring, del programma Excel ed è considerato requisito preferenziale l'aver conseguito un Master in ambito di Trasporti e Logistica. Le opportunità di lavoro riguardano le sedi di Landriano (Pavia) e di Bologna. Si può inviare la propria candidatura entro il 2 ottobre 2022 direttamente dal sito delle Poste Italiane, cercando tra le posizioni aperte "Ingegneri ambito logistica Sda Express Courier".