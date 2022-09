L’Agenzia delle Entrate ha bandito una procedura concorsuale per l'assunzione di 900 assistenti tecnici che saranno assunti con contratto a tempo indeterminato. Potranno aderire al bando coloro che sono possesso di diploma superiore a indirizzo tecnico. La scadenza delle domande online è fissata al 23 settembre.

I requisiti per aderire al bando pubblicato per la selezione di 900 assistenti tecnici presso l'Agenzia delle Entrate

Potranno aderire al bando i candidati in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto tecnico (indirizzo geometra, perito industriale o tecnologico).

Gli aspiranti, inoltre, dovranno essere in una posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, godere dei diritti politici e civili ed essere idonei fisicamente all'impiego.

In cosa consistono le due prove d'esame

I candidati per la selezione dovranno essere sottoposti a due prove d’esame: la prima è scritta e consiste in una test con quesiti a risposta multipla che servirà ad accertare le conoscenze in materie come Topografica e Cartografia, Diritto e Scienze delle costruzioni; la seconda sarà orale e possono accedere a questa fase i candidati che avranno ottenuto un punteggio di 21/30 alla prima (la prova d'esame è valutata in trentesimi). In tale prova, oltre alla valutazione delle conoscenze nelle materie sopraindicate, saranno valutate anche le competenze informatiche dei candidati e in lingua inglese.

Alla prova orale è attribuito un punteggio massimo di 30/30.

Lo stipendio per gli assunti e la scadenza per inviare la domanda di candidatura in via telematica sul sito ufficiale

Gli assunti saranno inquadrati nella fascia retributiva F3 che, dal punto di vista economico, garantisce ai dipendenti uno stipendio pari a 1.543,66 euro.

Gli aspiranti che vogliono aderire al bando per lavorare presso l'Agenzia delle Entrate potranno inviare la domanda di candidatura entro il 23 settembre 2022 in via telematica. La candidatura dovrà essere inoltrata sul sito ufficiale "agenziaentrate.gov.it", nella sezione dedicata.

I candidati riceveranno un messaggio di posta elettronica a conferma del corretto inoltro della domanda. Essi potranno anche inviare nuovamente la domanda, in caso di errori riscontrati nella candidatura, purché sia entro il termine prefissato nel bando, ovvero il 23 settembre.