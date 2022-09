UnipolSai ha aggiornato la sua pagina web del lavoro con nuove posizioni a tempo indeterminato. Ad esempio, tra le più recenti compaiono le seguenti figure ricercate: software tester, pos specialist e controller. Per quanto riguarda le domande di lavoro per queste posizioni, o altre presenti sul sito web indicato prima, l'azienda prevede candidature online e non ci sono scadenze entro cui poterle fare.

UnipolSai seleziona software tester a tempo indeterminato

Uno dei ruoli ricercati attualmente da Unipolsai è il software tester. Tale tipo di tecnico verrà assunto a tempo indeterminato per conto della controllata UnipolTech e avrà il compito di progettare, pianificare e attuare test sui dispositivi e le applicazioni informatiche utilizzate.

Per affrontare l'incarico, il personale adatto dovrà avere una laurea in informatica, matematica, ingegneria elettronica o delle telecomunicazioni, esperienza nell'effettuare questo tipo di test usando software come Service Now, capacità di riparare o eliminare errori di sistema, conoscenza dell'inglese, di Office e di linguaggi di programmazione come Python. Il luogo di lavoro sarà Torino.

UnipolSai: la ricerca del pos specialist a tempo indeterminato

Per conto della catena di alberghi Una, UnipolSai ha cominciato a selezionare la figura del pos specialist. Il personale da impiegare dovrà analizzare se l'attività di un'azienda sia adatta all'installazione di servizi di accoglienza e pos, collaborare alla realizzazione degli stessi e gestirne gli utenti.

Il nuovo assunto sarà laureato in informatica, ingegneria informatica, matematica, fisica o materie simili, saprà usare l'applicazione Opera Pms di Oracle oppure Simphony Pos, conoscerà database come SQL e l'inglese. L'azienda offre un contratto a tempo indeterminato più formazione sul campo. Si aggiungono sconti e prezzi agevolati per i dipendenti che utilizzano i servizi alberghieri del gruppo Una.

La sede lavorativa sarà Milano ma potranno esserci spostamenti in altre sedi.

La figura del controller

In merito alla figura del controller, UnipolSai ha bisogno di persone in grado di analizzare economicamente e patrimonialmente i prodotti finanziari del gruppo assicurativo. In secondo luogo, il candidato assunto svilupperà il modello in base al quale redigerà i budget periodici e infine supporterà l'area contabilità nelle operazioni contabili e di bilancio.

I requisiti fondamentali per partecipare alla relativa selezione sono: laurea in economia aziendale o scienze statistiche, 2 anni di esperienza in un ruolo simile più esperienza in materia di analisi di bilancio, conoscenza di Office e Vba. Si lavorerà a Bologna a tempo indeterminato.

Candidature sul sito web di UnipolSai

Le candidature sul sito web aziendale vanno eseguite partendo dai seguenti passaggi: digitare 'unipolsai lavora con noi' su un motore di ricerca, cliccare il relativo link e nella pagina che si apre un click sul link del gruppo Unipol. A questo punto, comparirà l'elenco delle offerte di lavoro, inclusi i tre esempi citati sopra. Non resta che scegliere la preferita, leggerne la descrizione e usare il pulsante 'Candidati' per inserire i dati del curriculum.