Poste italiane ha avviato le selezioni di sportellisti diplomati da impiegare a tempo indeterminato. Nel dettaglio, coloro che verranno assunti assisteranno i clienti stranieri presso gli sportelli multietnici di Torino, Milano e Palermo, per cui dovranno conoscere almeno una di queste lingue: inglese, cinese, arabo. I relativi annunci riportano il 30 novembre come data di scadenza entro cui effettuare le candidature online.

Poste italiane: assunzioni a tempo indeterminato di sportellisti in lingua inglese

Poste italiane ha inserito sul suo portale del lavoro un annuncio per sportellisti che sappiano la lingua inglese da impiegare a tempo indeterminato.

Il candidato assunto avrà i seguenti compiti: promuovere e vendere i prodotti postali, eseguire le pratiche amministrative necessarie a realizzare i servizi offerti secondo le regole aziendali, informare e ampliare la clientela. Oltre ad avere dimestichezza con l'inglese, gli sportellisti dovranno essere diplomati con voto non inferiore a 70/100 o 42/60. Si precisa che verranno valutati anche coloro che abbiano una laurea. Inoltre, secondo quanto riportato nell'annuncio ufficiale, solamente chi rientra nei requisiti richiesti verrà selezionato. Si lavorerà a tempo pieno presso gli sportelli multietnici di Milano, Torino o Palermo.

Sportellisti in lingua araba e cinese

Oltre agli sportellisti in lingua inglese, Poste italiane sta cercando tali figure professionali anche in lingua araba e cinese.

I compiti, i requisiti e il contratto di lavoro saranno gli stessi previsti per la posizione precedente, ma ci sono delle differenze in merito alle sedi in cui i nuovi assunti lavoreranno. Infatti, coloro che conoscono la lingua araba verranno assegnati agli sportelli multietnici di Torino e Milano, mentre gli sportellisti in cinese potranno lavorare presso la sede di Milano.

Per tutte i ruoli esaminati, il numero di assunzioni dipenderà dalle esigenze di ciascuna sede di lavoro. Inoltre, tali posizioni non vanno confuse con la ricerca di sportellisti bilingue per la provincia di Bolzano, il cui annuncio scade a fine 2022.

Come candidarsi online

Candidarsi online alle tre offerte di lavoro per sportellisti significa innanzitutto digitare 'poste italiane lavora con noi' così da accedere al portale del lavoro.

Una volta cliccato il link corrispondente, si aprirà la pagina dedicata alle carriere e in fondo a questa occorrerà cliccare su 'posizioni aperte' per poter consultare tutte le ricerche in corso. Infine, un click sull'annuncio per sportellisti preferito consentirà di leggerne i dettagli e in più si potrà concludere la domanda di lavoro attraverso il pulsante 'Invia candidatura ora'.