Ferrovie dello Stato Italiane ha pubblicato un annuncio funzionale a selezionare candidati interessati a ricoprire il ruolo di capitreno o customer advisor presso Trenitalia.

La ricerca interessa principalmente la regione Lombardia e i soggetti individuati mediante tale selezione saranno introdotti in un percorso di apprendistato professionalizzante funzionale ad assumere la qualifica di capotreno o customer Advisor.

Caratteristiche dei ruoli e delle mansioni da svolgere

Come già accennato nel paragrafo precedente, il percorso che i candidati selezionati intraprenderanno avrà obiettivo ultimo quello di raggiungere una formazione completa per ricoprire la qualifica di capotreno e customer advisor.

Scendendo più nel dettaglio, il capotreno è colui che rappresenta un punto di riferimento per i viaggiatori a bordo dei treni: dovrà accoglierli, orientarli e fornire loro informazioni in modo chiaro e trasparente. In secondo luogo dovrà occuparsi della convalida dei titoli di viaggio e, qualora necessario, provvedere alla loro regolarizzazione.

In modo speculare il customer cdvisor svolgerà mansioni di informazioni e orientamento molto simili a quelle del capotreno, ma lo farà direttamente all'interno della stazione, occupandosi nello stesso tempo anche della promozione e della vendita dei servizi offerti da Ferrovie dello Stato Italiane.

Requisiti per poter inviare la propria candidatura

Le domande possono essere inviate da coloro che siano in possesso di determinate caratteristiche:

età non superiore ai 29 anni;

diploma superiore in una delle discipline dettagliatamente indicate nell'annuncio di lavoro, che i candidati interessati sono invitati a consultare sul sito della società, nella sezione dedicata appositamente agli annunci relativi alle posizioni aperte in azienda;

residenza in Lombardia;

conoscenza B2 della lingua inglese.

Modalità di invio delle domande e altre posizioni aperte

Le domande dovranno essere inviate per via telematica, attraverso la piattaforma online disponibile sul sito web di Ferrovie dello Stato Italiane, nella sezione delle posizioni aperte, e cliccare sull'annuncio inerente alla figura in questione.

Per la posizione in oggetto, la scadenza per l'invio delle domande di partecipazione è fissata al prossimo 4 novembre.

Coloro che fossero interessati a lavorare in Ferrovie dello Stato Italiane possono candidarsi anche per altre posizioni aperte quali: responsabili di stazione, assistenti, progettisti, operatori e macchinisti.