Enel sta selezionando risorse per nuove posizioni lavorative recentemente aperte per soddisfare i bisogni dell’azienda. Le domande di candidatura possono essere inviate da aspiranti in possesso dei requisiti specifici richiesti per ogni profilo professionale. L’inoltro della candidatura deve avvenire in via telematica.

Le posizioni recentemente aperte da Enel per il reclutamento di personale

I profili professionali che sta selezionando Enel attualmente sono i seguenti:

Diplomati per posizioni tecnico-operative in tutta Italia. Le risorse che saranno assunte dovranno gestire le mansioni operative necessarie. Per candidarsi bisogna possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado in ambito tecnico e competenze di tipo elettrico o meccanico;

Junior ingegnere informatico, per le sedi di Milano, Mestre, Roma e Napoli. In particolare si cercano risorse junior anche alla prima esperienza, che abbiano voglia di utilizzare le proprie competenze digitali per favorire la transizione energetica. Richiesta laurea in acquisizione o da poco acquisita in discipline Stem è una buona conoscenza della lingua inglese;

Junior cyber security, in sedi dislocate sul territorio nazionale. Le risorse junior si occuperanno di collaborare con l'intero team di sicurezza informatica per sviluppare le migliori pratiche di sicurezza per l'organizzazione e di definire le specifiche tecniche relative ai contenuti di Cyber ​​Security di nuovi progetti sviluppati sulla base dei requisiti funzionali espressi dalle linee di business. Richiesta laurea in ambito informatico e ottime conoscenze informatiche.

Come inviare la domanda di candidatura in Enel

Per candidarsi a una delle suddette posizioni, o altre presenti sul sito ufficiale di Enel, basta visitare l’indirizzo ufficiale dell'azienda.

Successivamente selezionare il Paese per cui si desidera candidarsi e scorrere tutte le Offerte di lavoro attualmente disponibili. Dopo aver scelto le posizioni di interesse, bisogna verificare di possedere i requisiti specifici per le singole posizioni e cliccare su “Invia candidatura”.

Infine inserire tutte le informazioni richieste. Coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti, o che non sono interessati in particolare a nessuna delle offerte di lavoro proposte, possono inviare una candidatura spontanea. Tale possibilità è accessibile dal sito ufficiale e richiede la registrazione degli utenti per poter accedere al forum predisposto appositamente per la candidatura spontanea in Enel.