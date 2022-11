Ferrovie dello Stato Italiane, con un annuncio pubblicato nelle scorse ore, ha avviato la raccolta di candidature per coloro che vogliano lavorare con mansioni nell'ambito della tutela patrimoniale, del diritto societario e in materia di diritto amministrativo, per le diverse sedi aziendali sul territorio nazionale.

Le domande dovranno essere presentate telematicamente, attraverso la piattaforma appositamente disposta sul sito web di Ferrovie, cliccando sull'annuncio di lavoro in questione, entro l'8 gennaio 2023.

Selezioni aperte per laureati in giurisprudenza

La ricerca è rivolta a coloro che abbiano un titolo di laurea in giurisprudenza. Più nello specifico, si richiede che il candidato abbia ottenuto il titolo da non più di tre anni.

Per il resto, non sono necessari ulteriori requisiti specifici di natura tecnica o professionale, ma è sufficiente la conoscenza della lingua inglese e la capacità di utilizzo del pacchetto Office.

Requisiti contrattuali e mansioni da svolgere

Coloro che verranno selezionati con questa procedura, saranno assunti presso Ferrovie dello Stato Italiane con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e riceveranno un compenso commisurato alla seniority, welfare integrativo, assicurazione sanitaria e numerosi ulteriori vantaggi.

Per quanto riguarda le mansioni da svolgere, invece, l'annuncio di lavoro non contiene indicazioni dettagliate: riporta soltanto che i candidati selezionati saranno affiancati da colleghi più esperti in un percorso che permetterà loro di mettere in pratica quanto studiato durante il proprio percorso universitario, operando principalmente nell'ambito della tutela patrimoniale, del diritto societario ed in materia di diritto amministrativo.

Gli interessati a proporre la propria candidatura per questo ruolo, comunque, sono invitati a recarsi sul sito web della società e a leggere l'annuncio di lavoro in questione, in modo da avere una panoramica completa del profilo ricercato.

Modalità di invio delle domande di partecipazione

Come per tutti gli annunci di lavoro di Ferrovie dello Stato Italiane, le candidature possono essere presentate esclusivamente online rispondendo all'annuncio di riferimento pubblicato sul sito dell'azienda, nella sezione inerente alle offerte di lavoro, dove è possibile consultare la lista di tutte le posizioni lavorative aperte in quel determinato momento.

Per accedere al form per inviare la candidatura, basterà cliccare sull'annuncio relativo alla posizione di proprio interesse.

In questo caso, le domande dovranno essere inviate non oltre l'8 gennaio 2023.